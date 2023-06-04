Снижение инфляции, поддержка оборонной промышленности, единая патентная система. Евродайджест: главные события недели

Евросоюз на уровне общеевропейских институтов присоединился к Стамбульской конвенции, годовая инфляция в ЕС по итогам мая составила 6,1%, Европарламент одобрил выделение 500 млн евро на поддержку оборонной промышленности, в Литве и еще 16 странах ЕС заработала Единая патентная система, а власти Евросоюза планирует ужесточить контроль над рыболовецкими судами. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Евросоюз присоединится к Стамбульской конвенции



Что случилось? В четверг Совет ЕС одобрил присоединение Евросоюза к Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Стамбульская конвенция — первый международный документ в этой сфере, который создает правовую основу для защиты уязвимых групп населения от сексуального, физического и психологического насилия, а также включает меры по защите пострадавших. С 2011 года конвенцию ратифицировали 37 стран. "Насилие в отношении женщин неприемлемо и должно быть прекращено. Подобным действиям нет места в нашем обществе. Сегодняшнее решение о присоединении ЕС к Стамбульской конвенции свидетельствует о нашей приверженности активизации действий против гендерного насилия и в поддержку его жертв", — заявила Паулина Брандберг, министр по гендерному равенству Швеции (страна сейчас председательствует в ЕС).

Что это значит? В 2017 году Стамбульскую конвенцию от лица ЕС подписала еврокомиссар по вопросам правосудия, прав потребителей и гендерного равенства Вера Йоурова (сейчас она занимает пост вице-президента Еврокомиссии). Однако за прошедшее время шесть стран Евросоюза так и не ратифицировали документ. В 2021 году Суд ЕС подтвердил, что сделать это можно на уровне всего блока, но такой подход, подчеркивают парламентарии, не освобождает Латвию, Литву, Болгарию, Венгрию, Словакию и Чехию от необходимости ратифицировать конвенцию на национальном уровне. Одобренное Европарламентом в середине мая и поддержанное на этой неделе Советом ЕС решение означает, что Евросоюз присоединяется к конвенции на уровне общеевропейских институтов, а также в отношении вопросов, связанных с судебным сотрудничеством по уголовным делам, вопросам предоставления убежища и невыдворения. Одновременно Совет и Европарламент разрабатывают закон ЕС о борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

По итогам мая годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,9%

Что случилось? Согласно опубликованной в четверг предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу мая инфляция в еврозоне составила 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 0,9% ниже, чем показатели апреля, и на 4,5% ниже рекордных 10,6% в октябре прошлого года. Основным драйвером роста цен за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, стали подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+12,5%, на 1% ниже апрельских данных). Промышленные товары выросли в цене на 5,8%, а услуги — на 5%, в то время как энергия относительно мая 2022-го подешевела на 1,7%.

Что это значит? Наибольший годовой рост цен в мае зафиксировали в Латвии и Словакии — 12,3% год к году, месяцем ранее этот показатель составлял 15% и 14% соответственно. Также в число стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Эстония (11,2%) и Литва (10,7%). Наименьший рост цен относительно мая прошлого года — в Люксембурге (2%), Бельгии (2,7%) и Испании (2,9%). За прошедший месяц товары и услуги подорожали сильнее всего на Мальте (+1,7%), в Латвии (+1,4%) и в Словении (+0,9%). В семи странах цены за май снизились, наибольшее падение зафиксировано в Португалии (-0,4%). Специалисты Eurostat подчеркивают, что это лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но незначительно отличаются от предварительных.

Европарламент принял закон о поддержке производства боеприпасов

Что случилось? В четверг Европарламент поддержал инициативу Еврокомиссии и одобрил закон о поддержке производства боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). Это позволит в срочном порядке увеличить способности оборонной промышленности Европы производить боеприпасы класса "земля-земля", артиллерийские снаряды и ракеты; на эти цели до лета 2025 года планируется потратить 500 млн евро. Принятие закона поддержали 446 парламентариев, 67 проголосовали против, 112 воздержались. "Сегодняшнее решение означает значительный шаг вперед в обеспечении безопасности и обороны нашего Союза, и особенно в нашей непоколебимой поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. Этот закон повысит нашу способность реагировать на вызовы в сфере безопасности. Это победа для Европы и для нашей коллективной безопасности", — заявил евродепутат Кристиан Бушой.

Что это значит? Европейские власти направят средства на создание новых производственных мощностей, оптимизацию, расширение, модернизацию или перепрофилирование существующих мощностей, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, а также установление трансграничных промышленных партнерств, в том числе государственно-частных. Это третья часть плана, предложенного в марте верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, он также подразумевает выделение 1 млрд евро на восполнение арсеналов государств, которые уже передали оружие ВСУ, а также выработку скоординированного подхода к закупкам снарядов для Украины в будущем. Эти две инициативы уже были поддержана евродепутатами, а третью после одобрения на пленарном заседании 1 июня представители Европарламента еще обсудят с Советом ЕС, итоговое голосование запланировано на июль.

В Евросоюзе заработала Единая патентная система

Что случилось? В четверг начала работу Единая патентная система (ЕПС), призванная облегчить новаторам регистрацию своих изобретений и улучшить защиту интеллектуальной собственности в Европе. Пока что к системе подключились 17 стран Евросоюза (в их числе Латвия, Литва и Эстония), в будущем это могут сделать и другие государства ЕС. "Единая патентная система принесет пользу не только нашим новаторам и европейской конкурентоспособности, но также поможет привлечь иностранные инвестиции в ЕС. Благодаря этой упорядоченной, дефрагментированной патентной системе, которая, наконец, станет паритетна системам наших основных торговых партнеров, это действительно меняет правила игры в отношении патентной защиты и защиты прав", — объяснила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

Что это значит? ЕПС дает возможность новаторам из участвующих в проекте стран Евросоюза получить единый патент на свои изобретения, при этом рассмотрение пройдет быстрее и потребует меньшей бюрократической нагрузки, а сам патент будет стоить в несколько раз дешевле — меньше 5000 евро в виде пошлин в течение 10 лет. Его получение также значительно сократит траты на патентную защиту в ЕС и у основных торговых партнеров блока (например, США и Японии). Патентные споры будет рассматривать новый специализированный суд, который устранит риск расхождения решений в участвующих государствах ЕС и заменит изучение дел сразу в нескольких национальных судах.

Европарламент призывает ужесточить мониторинг за рыболовством

Что случилось? Во вторник представители Европарламента и Совета ЕС пришли к соглашению об обновлении правил Общей политики в области рыболовства. В случае одобрения этого решения на пленарном заседании ЕП и заседании Совета, потребители получат возможность получить максимально полную информацию о рыбе, которую они покупают, а рыболовецкие суда потребуется оснастить системами дистанционного слежения. "Это предложение сделает нас лидерами в сфере контролируемого рыболовства, цифровизации, гармонизации правил и полной отслеживаемости рыбной продукции в соответствии с требованиями граждан. Впервые любительское рыболовство будет включено в этот регламент. Мы надеемся, что законодательный процесс завершится к концу года", — сказала евродепутат Клара Агилера.

Что это значит? По задумке авторов инициативы, суда длиной от 18 метров должны быть оборудованы системами дистанционного мониторинга и видеонаблюдения — их установка побудит рыбаков избегать "нежелательного улова". Национальные правительства должны будут разработать системы для отслеживания всех рыболовецких судов в ЕС, но до 2030 года смогут освобождать маломерные суда от обязанности устанавливать необходимое оборудование. В случае несоблюдения правил с рыболовов будет взиматься штраф, рассчитываемый на основе стоимости улова. Рыболовов-любителей, которые продают рыбу весом более 10 кг или стоимостью более 50 евро, также будут штрафовать. Чтобы потребители покупали безопасную и законно выловленную рыбную продукцию, поставщики и продавцы будут обязаны предоставлять им всю информацию о свежей или замороженной рыбе, в том числе в цифровом виде.

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