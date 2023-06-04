Навицкене: принудительное переселение украинских детей в Россию и Беларусь является нарушением прав детей

На проходившей в Стокгольме конференции ЕС по вопросам защиты детей министр социальной защиты и труда Моника Навицкене подчеркнула, что принудительное переселение украинских детей в Россию и Беларусь является военным преступлением. Во время встречи в Стокгольме министры стран ЕС подписали декларацию о защите детей в Украине и ЕС, сообщается в пресс-релизе.

"Осуждаем принудительное перемещение детей из Украины на территорию России и изменения российского законодательства, направленные на ускорение и упрощение усыновления украинских детей. Есть новые доказательства того, что происходит принудительное перемещение украинских детей не только в Россию, но и в Беларусь при сотрудничестве с режимом Лукашенко", - подчеркнула министр Навицкене.

По словам министра М. Навицкене, все страны должны работать вместе, чтобы помочь украинским детям, которые страдают из-за российской войны.

"Дети в Украине сейчас переживают большие страдания и травмы – их убивают, калечат, разлучают с семьями. Сегодня мы должны сделать больше для защиты детей и других уязвимых людей", - подчеркнула министр Навицкене.

По словам министра, с началом войны Литва уделяла особое внимание украинским детям. Каждый третий зарегистрированный в Литве украинский военный беженец – ребенок. За год украинским детям в Литве была оказана большая помощь – более 48 000 товаров, принадлежностей и услуг, сообщает Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ).

"Мы хотим, чтобы украинские дети не отставали в образовательном процессе, что очень важно для их будущего. Мы стараемся создать для детей из Украины такие же условия для участия в образовательном процессе, как и для литовских детей. Мы создали условия для работы украинских учителей в литовских школах", - сказала министр.

По словам Навицкене, Литва обеспечивает, чтобы детям, прибывающим в Литву из Украины без попечения родителей, сразу назначалось лицо, которое будет их представлять и заботиться о них. При этом обеспечивается, чтобы дети не разлучались с сопровождающим их лицом. В Литве нет процедур усыновления или постоянной опеки над детьми из Украины, а вопросы, связанные с находящимися в Литве детьми, постоянно согласовываются с Украиной, сообщает МСЗТ.

Министр выразила удовлетворение в связи с тем, что общественные организации и народ Литвы активно способствуют оказанию помощи украинским детям. Неправительственные организации страны оказали эмоциональную и психосоциальную поддержку почти 18 тыс. украинских детей.

Министр Навицкене также подчеркнула, что мы должны сохранять поддержку и внимание государств-членов ЕС к Украине и говорить о будущем и необходимых реформах, чтобы дети после окончания войны вернулись в безопасную и адаптированную к их потребностям среду.

По словам министра, Литва продолжит помогать Украине, делясь своим опытом в сфере благосостояния детей. Это включает в себя защиту прав детей, превенцию насилия, преобразование институциональной системы и услуг для детей и семей, сообщает МСЗТ.

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