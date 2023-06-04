На куриных бегах в этом году победила курица жительницы Вильнюса

3 июня в Лаздияй, в городском парке, состоялся традиционный куриный забег. После упорной борьбы в забеге победу одержала курица жительницы Вильнюса Модесты Пунишките, которая на выходные вернулась на родину и взяла для участия в забеге курицу Ветру напрокат.

Всего в забеге участвовали 11 владельцев кур и нескольких петухов. Те, у кого не было своей курицы, могли за 10 евро взять курицу напрокат.

Порядок состязаний не меняется несколько лет: куры должны бежать по туннелям из проволоки из одной клетки в другую. Хозяева всеми способами могут подгонять курицу, чтобы "бег" не превратился в обычную прогулку.

Пунишките получила денежный приз в размере 300 евро от ресторана 777. За год этот приз увеличился в три раза.

Курица Ветра преодолела дистанцию за 5,13 секунд. На втором месте - хозяин курицы Пасенете Томас Савукас из Лаздияй. Он получил купон на двоих на ночевку в усадьбе сельского туризма Vitrūna. Третье место - курица Шакира и ее юная хозяйка получили купон на четверых на плавание на байдарках Kubo по реке Балтои Анча.

"Я давно слышала об этих состязаниях. В эти выходные я как раз вернулась на родину и решила попробовать, поучаствоватьu. Знаете, бывает успех новичка. Курицу пришлось брать напрокат, мои родители не держат кур", – рассказала Пунишките.

Первый раз куриные бега были проведены в городке Пабайскас (Укмергский район), но там они не стали традиционным развлечение. Жители Лаздияй включили его в праздник "Приграничная фиеста" и организуют ежегодно.

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