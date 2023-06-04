Рост цен не напугал: в первые выходные лета в Паланге собралось множество отдыхающих

Прогнозируемый скачок цен на жилье и услуги общепита в Паланге напугал не всех. В выходные дни проходит фестиваль "Люблю Палангу", который привлек на курорт тысячи отдыхающих.

В четверг в гостинице Žuvėdra оставалось всего несколько свободных номеров экономического класса и студия за 800 евро.

"Но в пятницу и их не будет. В эти выходные заполнены все 100 наших номеров", - сказала Delfi администратор гостиницы Žuvėdra Гедре.

Она подтвердила, что цены в этом году выше, чем в прошлом, но не намного. Правда, в июле-августе некоторые номера в гостинице стоят 400 евро, а в прошлом цена была 300 евро.

Администратор гостиницы Palanga подтвердила, что и у них активно бронируют номера. Она сказала, что гостиница корректирует цены ежегодно.

По данным Booking, в гостинице Palanga трехместный номер на двоих взрослых и одного ребенка обойдется в 738 евро. В цену входят завтрак и посещение СПА.

Представитель палангской гостиницы Amberton Green Apartaments Кристина признала, что в их гостинице уже заполнены все номера на все выходные лета (всего в гостинице 58 номеров). "Какие цены? Они постоянно меняются. Зависит от погоды. Чем лучше погода, тем больше спрос. Поэтому и цены выше. У нас нет фиксированных цен, они зависят от погоды", - пояснила Кристина.

Однако в выходные в Паланге можно остановиться не только в гостиницах. Можно найти две ночевки за 100 евро. На вилле Vilа Lukas – две ночевки стоили всего 98 евро, в A.V namai – 103 евро.

Однако в среднем цены колеблются в пределах 140-200 евро за две ночи на троих.

Семья, которая приехала в Палангу из Каунаса в субботу утром, нашла апартаменты за 80 евро за ночь. "Конечно, это далеко от центра и от моря. Зато цена нормальная", - сказали каунасцы.

Римантас и Зита приехали из Йонавы на своем кемпере. "Мы ночевали в своем домике. Но ходили в город, ужинали в музыкальном клубе Palangos žibintas. Суп не очень понравился, но цеппелины были вкусныe, и цена нормальная. Перед этим ели в столовой, там дешево, но цеппелины были плохие. Если бы жена дома такие приготовила, я бы не ел", - шутил Римантас.

Он сказал, что даже продукты в магазинах Паланги дороже, чем в Йонаве.

Молодые люди из Кайшядориса приехали поддержать девушек, которые участвуют в фестивале линейных танцев. "Нам весело. Почему не танцуем? Не умеем", - смеялись ребята.

Они рассказали, что нашли ночлег за 20 евро за ночь. "Около самой ул. Й.Басанавичюса, в домиках на колесах", - похвастались они.

Кафе в Паланге можно найти недорогие. Обычно они находятся подальше от центральной улицы Й.Басанавичюса. В кафе около рынка обед дня стоит 5,9 евро, а в ресторане на ул. Й.Басанавичюса - 7,5 евро.

Шеф-повар Рокас Галвонас недавно открыл в Паланге ресторан Močiučių rojus. Он сказал, что в его заведении цены не очень высокие.

"Я думаю, мы - самый дешевый ресторан в Паланге. (...) Мы - нетрадиционный ресторан. Карбонад у нас стоит 6,9 евро, а ребрышки – 11,9 евро", - сказал Delfi Галвонас.

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене в мае прогнозировала, что цены немного вырастут из-за инфляции. Услуги проживания подорожают примерно на 10%, а общепита - на 10-15%.

Представитель Палангских спасателей Йонас Пирожникас сказал Delfi, что, несмотря на холодную воду, есть купающиеся.

"В пятницу вечером даже был тонувший. Около Немирсеты тонул пожилой мужчина. Ему на помощь пришли спасатели. Все закончилось хорошо", - рассказал Пирожникас.

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