На рынке – долгожданные перемены: в Вильнюсе подешевело жилье в одном сегменте

Обзор недвижимости, подготовленный банком Luminor, показал, что в первом квартале этого года в Вильнюсе цены на недвижимость изменились незначительно, на 5% подешевели только старые квартиры в нереновированных домах. Сейчас 1 кв. м в таких домах советской постройки стоит 1800–2300 евро.

"В Литве цены на недвижимость стабильные, снизились цены на жилье экономического класса. Это обусловлено тем, что ухудшилось экономическое положение покупателей жилья в этом сегменте - подорожали продукты, выросла процентная ставка, поэтому возможностей купить жилье у таких людей стало меньше. Это привело к изменениям в этом сегменте, в других сегментах изменений не было", – сказал экономист Жигимантас Маурицас.

В банке Luminor средний выдаваемый кредит вырос со 100 000 до 113 000 евро.

"Это позволяет предположить, что чаще покупают более дорогое жилье, на покупателей которого рост цен и процентной ставки особенно не повлиял. Значит, спрос на дешевое жилье упал, вот немного цена и снизилась", – сказал экономист банка Luminor.

По его словам, цены на жилье среднего и высокого класса не изменились, больше полугода они не растут.

Маурицас прогнозирует, что следующей зимой цены на электричество и газ будут намного ниже, поэтому расходы на коммунальные услуги не будут основной угрозой для финансовой стабильности жителей.

Снижение цен на энергетические ресурсы приведет к снижению цен и на другие товары, например, продукты, значит, общая инфляция снизится. Снижение инфляции должно привести к тому, что во второй половине года перестанет расти и EURIBOR, а в конце года, возможно, процентная ставка снизится.

"Ситуация должна стабилизироваться, те жители, которых в последнее время останавливал рост EURIBOR, скорее всего решат приобрести жилье, поэтому, вероятно, значительных коррекций цен в этой сфере не будет", – sakė сказал Маурицас Luminor.

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