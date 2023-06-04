Осужденный за убийство композитора вышел из тюрьмы, отсидев меньше половины срока

Осужденный за убийство композитора Томаса Добровольскиса Каролис Поцюнас был досрочно освобожден из тюрьмы: его приговорили к лишению свободы на 10 лет, но он провел за решеткой меньше половины срока.

"Я надеюсь, что его не выпустят на волю через 2-3 года, что он отсидит весь положенный срок, очистится от грязи", – сказала мать композитора Ангеле Шакалене.

Но ее надежды не сбылись. Поцюнаса, который на протяжении всего процесса отрицал свою вину, меньше чем через два года за хорошее поведение перевели в группу осужденных облегченного режима, ему разрешали покидать территорию колонии без охраны. Находясь в колонии, он изменил фамилию на Ракутис.

1 июня 2020 году Ракутис (прежде Поцюнас) в суде сказал, что работает дорожным рабочим в Вильнюсе. Его перевели в учреждение, из которого он мог на работу и возвращаться только на ночь. Последние полгода на выходные его отпускали домой, а 25 мая судья Вильнюсского окружного суда Арунас Барткус принял решение освободить Ракутиса досрочно.

Судья отметил, что за время отбывания наказания Ракутис 8 раз получал поощрения (у него нет ни одного взыскания), когда попал в исправительное учреждение сразу же начал работать и учиться, сейчас он учится в Утенской коллегии, уже нашел работу программиста.

В решении судья указал, что все это дает основания предполагать, что Ракутис больше не будет нарушать закон, кроме того, у него появится возможность возместить присужденный ущерб в размере 110 000 евро (до сих пор он заплатил 3636 евро).

До этого судья Вильнюсского участкового Эгле Раманаускене отказалась удовлетворить запрос на досрочное освобождение Ракутиса, отметив, что он совершил три тяжких преступления, убив человека без всяких на то оснований, признал свою вину лишь отчасти - отрицал факт убийства из хулиганских соображений.

Раманаускене признала, что Ракутис меняет свое поведение, но заметила, что важно учитывать интересы пострадавшей стороны и осуществление принципов правосудия. Это постановление Раманаускене было обжаловано и отклонено Вильнюсским окружным судом.

Напомним, что Добровольскис получил несовместимые с жизнью травмы накануне Сочельника в 2014 году в Вильнюсе, у бара Vingrių 17. Смертельный удар был нанесен зонтом. Мужчина скончался в больнице через две недели. Вильнюсский окружной суд констатировал, что решающий и единственный удар был нанесен Поцюнасом.

"Суд пришел к выводу, что этот удар нанес Поцюнас – он вырвал зонт из рук другого участника драки, и нанес им удар другому человеку, которым стал Добровольскис, несмотря на то, что он в конфликте не участвовал и ни во что не вмешивался, - сказал тогда судья Стасис Лемежис. - Убивать Добровольскиса никто не хотел – мы в это верим, поскольку не было никаких оснований для этого – ведь человек стоял с собакой, пил пиво, и тут неожиданно ему нанесли удар. Почему это сделали, сложно сказать, поскольку обвиняемые, скрывают это, ничего не говорят. Но факт остается фактом, зонт из рук Поцюнаса в руки других людей не попал".

Председатель коллегии судей отметил, что Поцюнас был самым активным участником драки у бара – он пришел туда и сразу бросился драться, даже не выясняя, что происходит.

За нарушение общественного порядка были осуждены и некоторые другие участники драки.

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