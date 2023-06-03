Спикер парламента Литвы: члены парламентов НАТО видят Украину в составе Альянса

В Литве с визитом находятся представители парламентов НАТО и Швеции. Они убеждены в том, что страны Альянса должны увеличить финансирование системы обороны и принять Украину в НАТО, сказала спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"На самом деле есть согласие и в том, что надо увеличить финансирование (обороны) индивидуальных стран, и в вопросе членства Украины в НАТО, эту страну практически все выступавшие видят в числе членов НАТО. Надеемся, это случится как можно скорее", – сказала в субботу, находясь в Пабраде, Чмилите-Нильсен.

В пятницу в парламенте Литвы состоялась встреча представителей парламентов стран НАТО, Швеции и Украины. На ней обсуждались вызовы, с которыми Альянс сталкивается в мире, повышение финансирования обороны, укрепление обороны и плана долгосрочной помощи Украине.

По словам Чмилите-Нильсен, позиции представителей парламентов совпали. "Я очень рада, что лидеры парламентов разных стран говорили по сути в один голос, и это не зависело от того, какого фланга страна - восточного, южного или северного, или тех стран, которые намерены стать членами Альянса, например, Швеции", – сказала спикер.

В субботу делегация парламентариев стран НАТО на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде наблюдала за учениями боевой группы батальона передовых сил НАТО.

По словам Чмилите-Нильсен, представители Альянса могли увидеть, что Литва старается предоставить военным Альянса как можно более благоприятные условия.

"Сегодня мы видели, как это выглядит на практике. Коллегам из других стран также стоит увидеть, что у нас отличные условия для учений, жизни. И еще раз убедиться, что Литва делает все, делает домашние задания, чтобы военных было еще больше", – сказала она.

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