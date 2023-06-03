С июля тысячи жителей Литвы получат увеличенные выплаты

С июля 2023 года в Литве увеличат выплаты по материнству, отцовству и выплаты по уходу за ребенком. Если новый порядок одобрит парламент, то выплаты жителям, у которых есть необходимый стаж, увеличатся на 92 евро. Также предлагают со следующего года не снижать выплаты матерям и отцам, работающим в отпуске по уходу за детьми.

Мамы, получающие пособие, сказали LNK, что в последнее время содержание детей подорожало. Они уверены, что для того, чтобы люди рожали, надо увеличивать выплаты.

"Конечно, надо. Растить ребенка недешево. Я думаю, это была бы хорошая идея. Если мы хотим, чтобы наше демографическое положение улучшалось, чтобы люди рожали детей", – сказала LNK одна из мам.

Другая также одобрила это решение.

"Все дорого. Детей растить дорого. Хотелось бы, чтобы было лучше", – сказала она.

Парламентский Комитет социальных вопросов и труда одобрил повышение выплат родителям. С июля самые небольшие выплаты должны увеличиться на 92 евро (с 6 до 8 базовых размеров).

"6 базовых размеров, которые были до сих пор, не отвечают реальной ситуации. Те матери, у которых не было стажа, получали 6 базовых размеров. И те, у которых был стаж 12 месяцев, получали те же деньги", – сказала LNK представитель комитета Рима Башкене.

Цель поправок - работавшие родители должны получать больше, чем те, у которых не было стажа. Матери, у которых есть стаж, получают пособие по материнству 4 месяца, отцы - 1 месяц.

"Сейчас пособие по материнству платят за дни - в день 65 евро. Пособие по отцовству составляет около 1400 евро в месяц", – сказала представитель "Содры" Кристина Зитиките.

По подсчетам парламентского комитета, увеличенные выплаты получат около 5000 мам и пап.

"Семьи не хотят рожать детей. Некоторые не хотят вообще. Деньгами мы это тоже вряд ли изменим. Но когда у людей появляются дети, неплохо иметь хорошую базу", – сказала глава Ассоциации многодетных семей Юргита Поцене.

По словам Зитиките, ежегодно пособия по материнству получают около 19 000 женщин.

"Пособие по отцовству ежегодно получают около 15 000 мужчин. Конечно, мы видим, что ежегодно эти цифры снижаются, рождаемость падает", – сказала она.

С января планируется не снижать пособие по уходу за ребенком мамам и папам, которые работают.

"Люди, получающие минимальное пособие по уходу за ребенком, смогут заработать не больше 546 евро. А родители с самыми большими доходами могут заработать до 7000 евро, находясь в отпуске по уходу за ребенком", – сказал представитель парламентского комитета Юстас Джюгялис.

"Сейчас в первый год родителям платят около 800 евро, а во второй - около 570 евро", – рассказала Зитиките о пособиях по уходу за ребенком.

Юристы отмечают, что мамы и папы нередко теряются в лабиринтах выплат и не понимают, что они могут получить, а чего - нет.

"Ясно одно, дезинформации в этом вопросе масса. Кажется, что и госучреждения не могут предоставить нормальную информацию", – сказала юрист Грета Ужкурайте.

Вопрос повышения пособий парламент Литвы рассмотри в июне 2023 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!