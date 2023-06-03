"Вместе праздновать, есть, петь, дискутировать и делиться – это обычное дело для итальянских праздников, поэтому сегодня мы угостим пиццей 700 гостей. Ведь Вильнюсу 700 лет, празднуют все и всегда, присоединяемся и мы", – сказал посол Италии Диего Унгаро.
На первом этаже Ратуши итальянский астронавт Роберто Виттори приглашает осмотреть фотографии Земли, сделанные со спутника, на втором этаже будет несколько зон для дискуссий. В Большом зале литовские и итальянские предприниматели представят итальянские товары.
"Три оркестра, самые известные итальянские автомобили и мотоциклы, мотороллеры Vespa - это лишь часть "гостей" итальянского праздника. Тишины не ждите, поэтому мы просим у соседей извинения за шум, следуя примеру муниципалитета", – шутил посол.
Ведущий праздника Дж.Демарко, пиццей и макаронами угощает шеф-повар М.Коваччи, петь будет Габриэле Гоштаутайте.
Праздник начался в 12 ч. с акробатического полета спортивного самолета над Ратушей.
Программа:
12:00 Открытие (гимны, полет, инаугурация)
12:20 Выступление оркестра Литовской армии
13:30 Прибытие водителей мото/автоклубов
14:00 Шоу приготовления свежих макарон
15:00 Выступление Литовского симфонического духового оркестра
16:15 Выступление Габриэле Гоштаутайте
17:00 Norwegian Seniorkorpset from Drammen
18:30 закрытие Kermesse Italia
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