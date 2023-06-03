Полиция рассказала, какие рейды водителей ждут в июне

Литовская служба дорожной полиции информирует, какие рейды водителей ждут в июне.

3–4, 14–20 и 24–26 июня – проверка водителей автомобилей, электросамокатов и велосипедов на трезвость.

14–20 июня акция (Operation Alcohol & Drugs) будет проходить в большинстве стран Европы, поскольку ее организует европейская сеть ROADPOL (European Roads Policing Network).

16 июня в Литве пройдет отдельная акция (Operation Marathon Alcohol & Drugs).

7–10 июня:

– водителей будут проверять, не занимаются ли они посторонними делами, не связанными с вождением (пользование смартфонами и т.д.).

– будут проверять пользуются ли водители и пассажиры ремнями безопасности (велосипедисты/мотоциклисты шлемами, есть ли в машинах автокресла для детей).

21–24 июня – проверка велосипедистов и водителей самокатов на соблюдение ПДД.

28–30 июня – проверка водителей на нерегулируемых пешеходных переходах - пропускают ли пешеходов, как того требуют ПДД.

Надо обратить внимание на то, что окружные ГКП на своих территориях могут проводить и дополнительные рейды.

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