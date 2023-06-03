Жители Литвы по-прежнему ездят в Беларусь за покупками

Средняя зарплата в Беларуси в долларах за последние 10 лет достигла рекордных размеров. Несмотря на предупреждения, ежемесячно за продуктами, вещами и горючим в Беларусь ездят тысячи литовцев, пишет lrytas.lt.

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас заметил, что за 10 лет средняя зарплата в Беларуси выросла почти в 4 раза и составляет 650 евро. Однако он замечает, что это небольшая сумма, поскольку рост цен фиксировался везде.

"Рост был не только в Литве, во всех странах. А зарплата в Беларуси не такая большая, как в Литве", – сказал Дубниковас.

Поскольку зарплаты в Беларуси выросли, белорусы могут купить больше продуктов, но не все могут себе позволить автомобиль, смартфон.

"Техника, автомобили в мире стоят столько, сколько стоят, независимо от зарплат. Что касается Беларуси, жизнь там на самом деле не назовешь хорошей. Зарплаты выросли, но они не такие, как в свободных странах", – подчеркнул собеседник.

Часть литовцев, кажется, охотно ездит за покупками в Беларусь.

"Ездить туда за покупками рискованно. Всякое может случиться. Во-вторых, те, кто живет рядом с границей, едут туда, потому что там дешевле. Но там дешевле не потому, что там жизнь лучше, а потому, что она как раз хуже. Низкие цены - признак плохой жизни", – считает Дубниковас.

Если сравнить цены в ресторанах Минска и Вильнюса, то там они всего на 1/4 ниже.

"Мне довелось бывать в Минске до 2014 года. Я не думаю, что среднестатистический литовец захочет поехать развлекаться в Минск. Да, есть те, кто туда едет, развлекаются, покупают услуги, но это не то направление, куда за этим стоит ехать. Меньшая цена - не то, что должно привлекать. Мне нравится такое высказывание: не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов. В Литве это действует, доходы растут. И расходы растут, но надо понимать, что в конце дня расходы становятся доходами. Тот, кто тратит, приносит доходы другому. В Литве этот обмен действует", – сказал финансовый аналитик.

Беларусь сообщала, что в январе-апреле в стране продано больше 10 000 новых квартир, на 1/4 меньше, чем год назад за то же время.

Дубниковас отмечает, что это показывает замедление роста экономики в Беларуси.

"Экономика в Беларуси - это чудо. Их данные по росту экономики очень интересные: это нарисованные на доске цифры. Продажи квартир замедляются, и будут замедляться, поскольку быть страной-агрессором, ввязавшейся в этот процесс, когда с твоей территории стреляют ракетами, и надеяться на рост экономики, сложно. Кроме того, есть и санкции. Но они должны быть жестче, сильнее, чтобы страна была в тисках. Если снижаются продажи квартир, это уже очень хорошо, ведь экономика агрессора должна снижаться", – убежден экономист.

И хотя белорусы умудряются обойти санкции, торгуют через посредников, появляются дополнительные расходы.

"Дополнительные расходы означают, что страна получает меньше доходов. Я думаю, санкции действуют и будут действовать, а если эта страна будет вступит в конфликт, то ее ждет путь, напоминающий Россию. Не надо забывать, что Россия в течение двух месяцев понесла такой дефицит бюджета, какой прогнозировали за год. Посмотрим, kкакие будут данные, но Беларусь полностью зависит от России, финансирование идет из России. Чем дальше Россия будет заходить в трясину конфликта, тем больше будет затягивать туда Беларусь. Беларуси будет сложнее получать финансирование из России. Понятно, что из ЕС и соседних стран она не сможет получать денег. Эта страна обречена, поражение России в войне будет означать ухудшение жизни в Беларуси", – заметил Дубниковас.

По его словам, если Россия полностью проиграет в войне, если рухнут режимы в России и Беларуси, Литва и Европа будут видеть в Беларуси привлекательный рынок.

"В таком случае можно было бы думать об этом, как о еще одном дополнительном рынке для свободного мира. Не надо забывать, что там 10 мьн. жителей, это важно", – заметил собеседник.

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