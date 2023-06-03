О строительстве самого длинного деревянного моста в Литве заботился сам президент

В Литве 3 июня 1934 года был открыт самый длинный в стране деревянный мост через озеро Асвея, около Дубингяя.

Длина этого моста 87 м, а ширина 4,5 м.

Озеро Асвея - самое длинное озеро в Литве, поэтому у жителей были проблемы, связанные с сообщением. Приходилось объезжать озеро, а на подводах это было непросто.

3 июля 1934 года состоялась торжественная церемония открытия моста, а о строительстве этого сооружения заботился сам президент Антанас Сметона.

В 2020 г. этот мост был реставрирован.

Iškilmingas Dubingių tilto atidarymas.1934 m. birželio 3 d. Iš albumo Molėtai 1918 – 2018 Foto: Organizatorių nuotr.

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