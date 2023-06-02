Президент Литвы: при обсуждении нового минимума финансирования обороны НАТО роль парламентов крайне важна

Президент Гитанас Науседа говорит, что роль парламентов стран НАТО в переговорах о новом минимуме финансирования обороны крайне важна. По словам главы страны, если члены Альянса серьезно относятся к своей безопасности, необходимо увеличить расходы на национальную оборону.

"Без надлежащего финансирования все эти планы будут мало что значить. Надеюсь, что на Вильнюсском саммите удастся договориться об установлении нового нижнего предела расходов на оборону – 2 процента ВВП. Однако, если мы серьезно относимся к нашей безопасности, мы должны стремиться к большему. В этом отношении роль национальных парламентов крайне важна", - сказал Г. Науседа на встрече председателей парламентов стран-членов НАТО, которая проходит в пятницу в Сейме.

"Я верю, что вы очень серьезно отнесетесь к вопросу расходов на оборону", - сказал президент.

Глава страны подчеркнул, более высокие ассигнования для системы национальной обороны важны не только для членов Альянса, но и для Украины.

"Я также считаю полезным помнить, что увеличение расходов на оборону может способствовать росту национальной оборонной промышленности. Нам нужно, чтобы производство росло не только для того, чтобы обеспечить Украине надлежащую поддержку, но и для того, чтобы пополнить наши собственные истощенные запасы", - сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!