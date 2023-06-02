Покупателей призывают проверить: названы места торговли, где продавали просроченные товары

В Литве продолжается расследование дела о фальсификации срока годности продуктов. Инспекторы Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) уже провели больше 50 проверок в компаниях, занимающихся складированием и оптовой торговлей товарами. После проведенных проверок была ограничена деятельность 14 хозсубъектов.

В пресс-релизе сказано, что ограничена деятельность ЗАО Lacerta aurea, ЗАО Ladaima и сети магазинов Sale, ЗАО Libertalia, МТ Punkt и нескольких физических лиц, связанных с продовольственными товарами.

Tyrimas dėl maisto klastojimo Foto: VMVT

Уже инициировано включение этих компаний в список Ненадежных компаний, который пополняет ГПВС. Во всех случаях попадание продуктов с фальсифицированной маркировкой на рынок ограничено. По данным на сегодняшний день, остановлено попадание на рынок больше 220 тонн продуктов.

ГПВС продолжает расследование. Продукты переданы для проверки в лабораторию.

Получены первые результаты исследований: копченых кубиков утятины, вареных франкфуртских колбасок, мороженого Pana cota с карамелью и орехами – на наличие сальмонелл, мороженной рыбы, филе копченого лосося – на наличие листерий и молотого жареного кофе – на наличие охратоксина А, кокосового молока Suziwan, филе копченого лосося – на органолептин. Патогены в этих образцах обнаружены не были. Другие исследования продолжаются.

Специалисты ГПВС призывают потребителей оценить продукты, приобретенные в этих компаниях, если они еще не использованы.

В числе товаров с фальсифицированным сроком годности было немало сладостей, пиво, прохладительные напитки, попкорн, крекеры, вафли, леденцы и др.

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