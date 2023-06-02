Спикер Сейма: парламент Литвы выразил политическую волю пригласить Украину в НАТО

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, приветствуя собравшихся в Вильнюсе представителей парламентов стран НАТО, Швеции и Украины, отметила важную роль парламентов в достижении мира и безопасности.

"Сегодняшняя встреча придает дополнительную ценность нашим как союзников совместным усилиям для достижения общей цели – более безопасного, лучшего и более мирного пространства внутри и вокруг евроатлантического сообщества", - подчеркнула в ходе мероприятия В. Чмилите-Нильсен.

В пресс-релизе отмечается, что, по мнению главы парламента, общая цель может быть достигнута быстрее за счет значительного усиления передовой обороны и сдерживания Балтийского региона и восточной части НАТО в соответствии с принципом "сдерживание через воспрещение". Также за счет увеличения финансовых обязательств в области обороны, поощрения более тесного сотрудничества со странами-партнерами Тихоокеанского региона и развития самого Альянса, особенно с учетом членства Финляндии в НАТО и процесса ратификации членства Швеции.

"Парламент Литвы, выступая за стратегические решения, обеспечивающие долгосрочный мир в Украине и Европе, выразил политическую волю пригласить Украину в НАТО. Я твердо верю, что это может стать одним из важнейших решений Вильнюсского саммита", - сказала В. Чмилите-Нильсен, разъяснив участникам мероприятия, что Сейм выразил такую ​​позицию относительно основных целей саммита НАТО в Вильнюс еще в апреле, когда принимал резолюцию.

Спикер Сейма убеждена, что, когда государства обременены непосредственными угрозами безопасности, часто приходится уделять этому много ресурсов и внимания, что затрудняет расстановку приоритетов и эффективное решение других задач.

"Когда Вторая мировая война опустошила Европу, она признала, что для долгосрочного мира и стабильности требуется решение проблем безопасности. С созданием Европейского союза и НАТО коллективные экономические и оборонные механизмы укрепили безопасность государств-членов. Тогда европейские страны переключили внимание с внутренних конфликтов, взаимной конкуренции и внешних угроз на сотрудничество и интеграцию. Это свидетельствует о том, что после решения проблем безопасности создаются условия для прогресса в других областях", - В. Чмилите-Нильсен еще раз пояснила важность как сегодняшнего, так и предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

В пятницу состоятся три сессии встречи, на которых будут обсуждаться глобальные вызовы и НАТО, увеличение расходов на оборону, усиление сдерживания и обороны, а также долгосрочный план поддержки Украины.

Между тем, в субботу участники встречи будут наблюдать за комплексными стрельбами боевой группы батальона передовых сил НАТО на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

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