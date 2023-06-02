В Литве ужесточат техосмотр автомобилей, поднимутся цены

С июля 2023 года покупатели подержанного автомобиля должны будут обращать внимание не только на техническое состояние машины, но и на то, не был ли скручен пробег. Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) решила ужесточить порядок в связи с фальсификацией пробега, вскоре во время прохождения техосмотра такие нарушения будут считаться серьезным недочетом.

О случаях фальсификации пробега говорят давно, однако решений по борьбе с этим пока не было.

Похожая попытка появится с 7 июля. Начиная с этой даты, такие машины смогут участвовать в движении два года, в это время придется позаботиться о том, чтобы реальный пробег был восстановлен.

"Если во время прохождения техосмотра выяснят, что пробег машины скручен, на такой машине разрешат ездить, но такое правило будет действовать лишь два года – до 7 июля 2025 г", – сказал советник ЛАБТ Симонас Мажёнис.

По его словам, с 7 июля 2023 года скрученный пробег будет считаться небольшим недостатком, а с 7 июля 2025 - значительным.

Правда, при обсуждении этого порядка возник вопрос, как быть тем, кто был обманут и до того как купили машину, не знали о том, что пробег скручен.

"Во время дискуссий с социальными партнерами мы искали решения. С учетом законов и масштабов проблемы мы не могли игнорировать и реальные жизненные ситуации. Поэтому мы думали о том, как быть тем, кто купил такой автомобиль и не знал об этом. С учетом юридических аспектов и жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются работники станций техосмотра, мы думаем, сейчас рационально оценивать скрученный пробег как незначительный недостаток", – сказал Мажёнис.

С 7 июля 2025 г. этот недостаток будет трактоваться как серьезный, поэтому машина не сможет участвовать в движении. ЛАБТ надеется, что за два года произойдут перемены и эта проблема будет решена.

"Мы будем побуждать водителей, планирующих покупать автомобили, интересоваться пробегом машины, ее историей. Часто водители о скручивании пробега узнают только во время прохождения техосмотра.

Многие, видимо, не знают, как надо действовать в такой ситуации и опускают руки. Напомним: водители сами могут поменять одометр, важно, чтобы его показания не были меньше, чем зафиксировано во время последнего техосмотра", – сказал представитель ЛАБТ.

С 2025 г. показания должны быть восстановлены до данных не меньше, чем были во время предыдущего техосмотра.

Представители Литовской ассоциации станций техосмотра Transeksta сказали, что это решение надо усовершенствовать.

"Ассоциация рада тому, что отказались от первичных планов наказывать владельца авто со скрученным пробегом (ведь он мог сам быть жертвой мошенника) и отменять действие техосмотра", - сказал пресс-секретарь Transeksta Ренальдас Габартас, назвав двухлетнюю отсрочку логичным решением.

Представитель ассоциации сказал, что остается только надеяться на то, что переходного периода достаточно для создания эффективной системы борьбы с фальсификацией пробега.

"То есть ввести предохранитель в виде фиксирования пробега каждый раз при смене владельца авто. Это можно сделать, обязав ГП Regitra, включить в список данных при регистрации авто и пробег. То же самое делать при оформлении страховки или всякий раз в автосервисе. Такая система фиксирования помогла бы выяснить, когда именно уменьшились показания одометра. Поскольку при фиксации данных раз в два года во время техосмотра, выявить, когда были изменены данные, сложно", – сказал Габартас, заметив, что реальный пробег старых авто выяснить сложно.

С июля также меняются цены на услуги техосмотра, их индексируют каждый год.

Согласно новым данным, цены с июля вырастут на 5%, а в прошлом году увеличились на 10%.

Цены на техосмотр для легковых авто увеличатся в среднем чуть больше чем на 1 евро, но точные цены зависят от типа двигателя.

В случае с автомобилями на газе техосмотр подорожает на 1,4 евро, т.е. будет 28,90 евро.

Техосмотр бензиновых автомобилей подорожает на 1,1 евро до 23 евро, дизельных на 1,3 евро – до 26,70 евро.

Техосмотр мопедов и мотоциклов подорожает на 60 центов, а квадроциклов - на 80 центов до 17,20 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!