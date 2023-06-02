Еврокомиссия упрекает Литву за радиационную защиту

В четверг Европейская комиссия призвала Литву должным образом перенести в национальное законодательство директиву Евратома об основных стандартах безопасности.

Комиссия решила начать процедуру рассмотрения нарушения, направив официальные уведомления Литве и Люксембургу, поскольку эти страны должным образом не внесли в национальное законодательство положения доработанной Директивы об основных стандартах безопасности.

Эта директива модернизирует и объединяет законодательство ЕС по радиационной защите и устанавливает основные стандарты безопасности, направленные на защиту населения, работников и пациентов от опасностей воздействия ионизирующего излучения.

В нее также включены меры аварийной готовности и реагирования, ужесточенные после аварии на АЭС Фукусима. Комиссия установила, что в этих двух государствах-членах положения Директивы не были должным образом перенесены в национальное законодательство.

Вопросы соответствия, выявленные Комиссией, различны в каждом государстве-члене и связаны с конкретными требованиями Директивы, такими как положения о медицинском радиологическом оборудовании, расчеты дозы получаемой жителями, план действий по радону (природный радиоактивный газ), инспекции, немедицинское облучение для визуализации, оценка внешнего и внутреннего облучения, ограничения по дозам и предоставление информации о высокоактивных закрытых источниках.

У этих государств-членов есть два месяца, чтобы ответить и исправить недостатки, выявленные Комиссией. В противном случае Комиссия может принять решение о направлении им обоснованного заключения.

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