Профессор Ландсбергис написал письмо отделениям СО-ХДЛ: это только ухудшит положение

Профессор Витаутас Ландсбергис 2 июня в фейсбуке опубликовал письмо, обращенное к отделения Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО–ХДЛ). Он оценил план СО-ХДЛ с предложением парламента предложить досрочные выборы, а если этого не будет - отставкой правительства Ингриды Шимоните.

В письме Ландсбергис пишет, что мелкие обманы государства должны закончиться.

"Мелкие обманы государства, которые вошли в привычку "потому что все так делают", пришедшие из советского времени и от колхозников, должны прекратиться, хотя это будет нелегко. Вирус въелся глубоко. Главы СО-ХДЛ наконец-то взяли на себя инициативу изгнания этого (выйдем из глубокого советского прошлого!), назвав это "перезагрузкой". Плохую привычку надо не перезагружать, от нее надо избавляться, отказаться, отклонять ее. Как? Может, с помощью шоковой терапии, показав возможное падение, но не самим падением", – писал он.

Ландсбергис считает, что новый порядок всем поможет идти более прямым путем.

"Закон о муниципалитетах и реформа регулирования, я надеюсь, если их проведут решительно и быстро, помогут всем идти более прямым путем. Но надо перестроить и свой внутренний закон, нормы поведения. Хотим ли мы этого? Не мошенничай, чиновник, не потому, что будет плохо, когда попадешься на мелочи, а потому, что так вести себя стыдно. Перед детьми, если ты их этому не учишь. А вместо терапии – операция, ампутация? Отказ от мандата?" – вопрошал он.

"Самосожжение на рыночной площади Литве не поможет", – писал профессор.

"Ритуальное самосожжение основной, достаточно мудрой и трудоспособной появившейся после Саюдиса партии на рыночной площади не поможет в деле искупления общественного греха, не поможет Литве, только ухудшит ситуацию. Порадует наших недругов. Те, кто получил мандат от граждан на работу, должны работать для общего блага. Политтехнологические аргументы – делаем, как нам в данном ситуации кажется более выгодным – не то. Не наше. Надо вспомнить позицию, бытовавшую на заре Саюдиса – как лучше для Литвы", – писал Ландсбергис.

По его мнению, решения надо отложить.

"И сейчас важнейший мотив поведения – отложить предложение быстрого роспуска и выборов на месяцы или год – нужно следующее: как лучше, безопаснее для нашей страны - в ее внутреннем и международном положении. Пусть отделения СО–ХДЛ подумают над этим письмом", – заметил профессор.

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