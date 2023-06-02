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В Вильнюсе проходит саммит председателей парламентов стран НАТО, инициированный спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен. В мероприятии принимают участие представители 27 стран альянса, а также Украины и Швеции. О дискуссиях парламентариев, возможных вариантах решения по Украине на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, укреплении восточного фланга альянса и более тесном военном сотрудничестве Литвы и Польши в студии Delfi беседуем с главой комитета по нацбезопасности и обороне Сейма Лауринасом Кащюнасом.
Начало трансляции в 13.20
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!