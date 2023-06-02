Разрыв в зарплатах между Вильнюсом и остальными регионами Литвы увеличился на 32 евро

В первом квартале 2023 г. разрыв в брутто-зарплатах между регионами составил 421,8 евро, сообщает Государственное агентство данных (ГАД).

Среднемесячная брутто-зарплата в экономике страны (без учета индивидуальных предприятий) в первом квартале 2023 г. в столичном регионе составила 2 191 евро, что на 3,6 проц. выше по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. В центральной и западной областях Литвы брутто-зарплата составила 1769,2 евро и за квартал выросла на 2,6 проц. Разрыв в заработной плате между этими регионами в четвертом квартале 2022 г. составлял 421,8 евро и за квартал он увеличился на 32 евро.

Статьи по теме: Разница в зарплатах между регионами растет: в 2022 году отрыв достиг 390 евро

Среднемесячная чистая (после вычета налогов работника) заработная плата в столичном регионе составила 1 349,8 евро, что на 3,3 проц. выше, чем в четвертом квартале 2022 г. В центральной и западной областях Литвы она составила 1117,3 евро, что на 3 проц. выше. Среднемесячная брутто-зарплата в экономике страны за квартал выросла во всех областях – от 1 проц. в Клайпеде до 5,8 проц. в Мариямполе.

Самую высокую брутто-зарплату – 2 191 евро – получили работники предприятий, учреждений и организаций в Вильнюсском округе. Самую низкую – 1 547,9 евро – получили работники Утенского округа.

На изменение в оплате труда повлияли: повышение минимальной месячной заработной платы с 1 января 2023 г., повышение базового оклада государственных политиков, судей, государственных должностных лиц, государственных служащих и работников бюджетных учреждений, изменение порядка исчисления суммы необлагаемого налогом дохода, сезонные эффекты и другие факторы.

Среднемесячная брутто-зарплата в первом квартале 2023 г., по сравнению с предыдущим кварталом, выросла в 54 самоуправлениях: от 0,2 проц. (в Клайпеде) до 12,7 проц. (Варенский р-н).

Самую высокую брутто-зарплату – 2 262,7 евро – получили работники Вильнюсских муниципальных предприятий, учреждений и организаций. В этом муниципалитете среднемесячная брутто-зарплата превысила средний показатель по стране на 302,8 евро.

Меньше всего – 1383,5 евро – заработали работники муниципальных предприятий, учреждений и организаций Зарасайского района, их брутто-зарплата была на 879,2 евро меньше, чем у Вильнюсского городского самоуправления.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!