На прошлой неделе средняя цена на дизельное топливо в Литве снизилась на 0,5 проц., а в Латвии и Польше выросла на 0,1 и 0,3 проц. соответственно, в то время как средние цены на дизельное топливо в Эстонии и Германии не изменились. Для сравнения, средняя цена на дизельное топливо в соседней Польше составляет 1,35 евро/л и все еще выше, чем в Литве, а средняя цена в Германии составляет 1,59 евро/л.
Средние цены на бензин в Литве и Латвии за неделю снизились на 0,2 и 0,4 проц. соответственно, в Польше и Германии они увеличились на 0,4 и 0,9 проц. соответственно, а в Эстонии средние цены не изменились.
Средняя цена на бензин в Литве сейчас составляет 1,47 евро/л, что на 0,44 евро/л меньше, чем год назад, когда бензин стоил 1,91 евро/л.
На литовских автозаправках средняя цена на дизельное топливо снижается 12 недель подряд, а бензина – 6 недель подряд. В настоящее время средние цены на топливо во всех сравниваемых странах региона Балтийского моря на 0,19-0,48 евро/л, или 12-27 проц. ниже, чем год назад. За последние 12 месяцев средние цены на топливо в Литве снизились больше всего среди стран региона Балтийского моря: бензин подешевел на 23 проц., дизельное топливо – на 27 проц.
Оптовые цены на бензин в мае снизились: бензин подешевел на 0,024 евро/л, дизельное топливо – на 0,011 евро/л.
Средненедельная цена на нефть марки "Brent" составила 76,7 доллара за баррель –
это на 1,2 проц. больше, чем неделей ранее. Средняя цена на нефть "Urals" на прошлой неделе составила 57,5 долларов за баррель, что на 1,6 проц. больше средней цены неделей ранее.
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