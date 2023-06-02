С пятницы погода в Литве изменится, похолодает

Ночью над Литвой прошел холодный атмосферный фронт, в пятницу днем в Литве похолодает.

На большей части страны ожидается переменная облачность. Местами, в основном на западе, пройдут небольшие дожди. В начале дня осадки ожидаются и в Утенском регионе. Будет дуть сильный и холодный ветер. Днем будет всего 12–17 градусов тепла. В пятницу в Вильнюсе осадков будет немного, температура поднимется до 15 градусов.

В субботу погоду обусловит холодная часть небольшого антициклона. Особых осадков не ожидается. Небольшие дожди местами пройдут лишь в Аукштайтии и на северо-западе страны. Будет дуть сильный ветер. Ночь будет холодной: всего 1–6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки до 0–4 градусов. Самые сильные заморозки прогнозируют в Жемайтии. Днем воздух прогреется до 13–18 градусов.

В воскресенье придет циклон, облачность увеличится. На севере страны время от времени будут идти дожди. Ночью осадки будут небольшими, днем, особенно на северо-востоке, пройдут хорошие дожди. По-прежнему днем ожидается сильный ветер Ночью будет 4–9, у моря до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17–22 градусов тепла.

В понедельник придет зона высокого давления. Будет ясно и без особых осадков. Ночью будет 3–8 градусов тепла, на поверхности почвы возможны небольшие заморозки. Днем воздух прогреется до 18–23 градусов тепла, у моря будет прохладнее.

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