Первым об этом сообщил портал 15min.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас в четверг информировал, что после детального осмотра территории были найдены и другие могилы.
"Останки будут исследованы, их передали для антропологических исследований в Вильнюсский университет. Позже останки перезахоронят", – сказал он.
Планируется, что археологические исследования займут несколько недель.
В ходе осуществления проекта реконструкции горы Таурас планируется привести в порядок парк. Кроме того, починят старую и оборудуют новую детскую площадку.
Планируется также оборудовать спортивную площадку, зону отдыха, стоянку для машин.
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