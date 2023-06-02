Полицейские нашли потерявшегося малолетнего ребенка

Полиция информировала, что в Утенском районе был спасен пропавший малолетний ребенок.

Сообщается, что 31 мая, в 18 ч., по номеру 112 сообщил о том, что в Утенском районе пропал малолетний ребенок. Полиция немедленно прибыла на место происшествия. Вокруг дома находились пруды, сама местность болотистая, поэтому важна была каждая минута.

Меньше чем за час ребенка нашли в лесу в 100 м от дома, он увяз в болоте. Мокрого и замерзшего ребенка передали в руки врачей.

Жизнь ребенка была спасена благодаря оперативным действиям полиции.

Полиция гордится и благодарит следователей Мантаса Нарбутаса и Деймантаса Жемчуговаса.

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