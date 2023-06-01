Главе парламента Украины вручена награда Сейма – звезда имени Александраса Стульгинскиса

Председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку на внеочередном заседании парламента в четверг была вручена награда Сейма – звезда им. Александраса Стульгинскиса.

Глава украинского парламента принял эту почетную награду из рук спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен. Парламентарии стоя поздравили лауреата долгими аплодисментами.

"Руслан – один из самых харизматичных лидеров Украины, своим личным лидерством, мужеством и примером он вдохновляет миллионы своих соотечественников на сопротивление имперской агрессии. Его усилия по сплочению парламентского сообщества демократического мира за свободу родины исключительны", - сказала с трибуны Сейма В. Чмилите-Нильсен.

Она отметила, что вместе с председателями парламентов Латвии и Эстонии в прошлом году она побывала в Верховной Раде, всего через месяц после 24 февраля. "Несмотря на то, что танки агрессора приближались к столице Киеву, украинские парламентарии собрались на заседание, приняли необходимые решения и показали всему демократическому миру, как демократически избранный парламент должен действовать даже в условиях жесточайшей агрессии", - сказала она.

Братская Украина, по словам В. Чмилите-Нильсен, всегда была в числе ближайших исторических союзников Литвы, а наше стремление вместе противостоять имперской агрессии Москвы насчитывает не одно столетие.

"В Киево-Печерской лавре похоронен Константин Острожский, который более пятисот лет назад (если быть точнее – в следующем году мы будем отмечать 510 лет), возглавлял войско Великого княжества Литовского в битве под Оршей, когда мы все вместе победили в три раза большее московское войско. Битва под Оршей, значение которой не уступает Грюнвальдской битве, является важным историческим звеном, соединяющим Литву, Польшу, Украину и Гудию – страны, самые светлые люди которых теперь не только чувствуют особую духовную общность, переживают войну как великую личную трагедию, но и чувство принадлежности к европейской цивилизации", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

С трибуны Сейма Литвы глава парламента в очередной раз пообещала поддержку Украине.

"Руслан, стала крылатой ваша фраза, которая звучала примерно так: "вы начали борьбу с российским тоталитаризмом, а мы ее закончим", сказанная здесь, в Вильнюсе, в самом сердце Литвы. Я твердо убеждена, что она также и пророческая.

Российский тоталитаризм, такая же идеология ненависти, как и фашизм или нацизм, несовместим с нормами цивилизованного сосуществования и международной безопасности, а потому должен быть уничтожен. Сейчас вы, Украина, находитесь в авангарде этого процесса. Наше твердое обязательство – поддерживать вас столько, сколько потребуется, и делать все, чтобы эта поддержка не уменьшалась", – сказала В. Чмилите-Нильсен, поздравляя лауреата с почетной наградой.

Глава украинского парламента Р. Стефанчук, принимая награду Сейма, поблагодарил Литву и ее народ за всяческую помощь Украине – за неоценимую военно-техническую помощь, обучение Украинской армии, лечение и реабилитацию солдат, за всю финансовую, материальную и гуманитарную поддержку, за уникальные акции солидарности, за предоставление убежища более 70 000 граждан, за жесткую позицию по отношению к России, за участие в восстановлении Украины.

"Хочу искренне поблагодарить моих литовских братьев и сестер и Литовское государство за все, что вы так вдохновляюще и неустанно делаете ради Украины и украинцев в этот тяжелый период выпавших на нас испытаний. Я знаю, что за событиями в Украине вы следите своим сердцем, своей исторической памятью, своим безграничным национальным достоинством", - сказал Р. Стефанчук. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что в Литве нет людей, которые не помогают Украине.

По словам Р. Стефанчука, их борьба продолжается. "И сражаться предстоит не только на поле боя с оружием в руках. Идет хоть и бескровная, но не менее ожесточенная борьба за право быть частью Европы и евроатлантического сообщества. И если в первом случае мы побеждаем врага, то во втором – чьи-то страхи, стереотипы, недоверие, как правило, инспирированные этим же врагом", - сказал глава Верховной Рады. Он попросил Литву о дальнейшей поддержке в этой борьбе и помощи в возвращении домой десятков тысяч детей, похищенных Россией и вывезенных из Украины.

Парламентарии приняли решение вручить награду Сейма – звезду им. Александраса Стульгинскиса подписанту Акта о независимости Литвы, бывшему спикеру Сейма Чесловасу Юршенасу и спикеру Верховной Рады Украины Р. Стефанчуку. Эта награда Сейма была вручена Юршенасу 18 мая с. г.

Целью награды является оценка достижений и вклада литовских и иностранных физических и юридических лиц в развитие идей парламентаризма, демократии и государственности.

В 2022 г. первыми лауреатами этой награды Сейма стали экс-президент Валдас Адамкус и сенатор Соединенных Штатов Америки (США) Ричард Джозеф Дурбин.

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