Растут процентные ставки банков и кредитных уний в Литве: когда ожидается пик?

Согласно статистическим данным, опубликованным Цетробанком Литвы в конце мая, среди банков и кредитных уний, предоставляющих услугу срочного вклада, самую высокую процентную ставку сроком на 5 лет предлагает кооперативное товарищество кредитная уния ARKU — 4,5 проц.

Эта процентная ставка гораздо выше предлагавшихся в середине марта, когда четыре кредитных унии предлагали по 3,6 проц. на 5 лет. Финансовый экономист Таутвидас Марчюлайтис утверждает, что пик роста процентных ставок может прийтись на лето или осень.

В то время ситуация среди банков, предоставляющих услугу срочного вклада, изменилась не так существенно. В настоящее время Mano bankas и SME Bank на срок 1,5 и 2 года предлагают по 3,8 проц. годовых, тогда как в марте лидировали Inbank и Medicinos bankas с 3,5 проц. годовых на 5 лет. В SME Bank минимальная сумма вклада составляет 1000 евро, а в Maisto bankas — 500 евро.

Для сравнения, минимальная сумма вклада в ARKU составляет 100 евро.

При сравнении данных за март и май, выросли процентные ставки и по накопительным депозитам в банках. Среди банков, предлагающих накопительные вклады, в настоящее время выделяется Luminor с 3,5 проц. годовых на срок 1 год с отсутствием минимальной суммы вклада. Между тем, в марте лидировал GF bankas с 1,5 проц. на все сроки – от одного месяца до 5 лет. Сейчас этот банк предлагает 2,5 проц. на те же сроки.

Между тем, среди кредитных уний, предлагающих накопительные вклады, лидирует Taupa — она предлагает 3,4 проц. годовых на полтора года, а минимальная сумма вклада составляет 150 евро. Два месяца назад самые высокие процентные ставки предлагала Клайпедский кредитная уния, которая сохранила стабильность – она и сейчас предлагает 3,2 проц. годовых на срок 2 и 3 года, минимальная сумма вклада как и в марте составляет 70 евро.

Т. Марчюлайтис пояснил, что рост процентных ставок в последние месяцы был обусловлен двумя причинами – ясностью относительно высоких процентных ставок и давлением на участников финансового рынка со стороны властей и Центробанка Литвы. По его словам, пик процентных ставок должен быть достигнут летом или в начале осени.

"Наверное, это две фундаментальные причины — всем понятно, что процентные ставки достаточно высоки и останутся такими еще какое-то время. И еще, давление властей и Банка Литвы сказывается на участниках финансового рынка", – сказал финансовый экономист агентству ELTA.

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