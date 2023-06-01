Скандал: в полицию сообщили о пьянствующих на рабочем месте инспекторах охраны природы

В редакцию AlytusPlius.lt поступила скандальная информация. В минувший четверг вечером около здания Департамента охраны природы на ул. Кауно, в Алитусе, был замечен экипаж полиции. Сообщалось, что в подвале здания находятся трое нетрезвых инспекторов, один из них напал на человека, заставшего их за распитием алкогольных напитков.

Информацию об этом инциденте подтвердила представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене. Она указала, что в 18.43 ч. поступила информация о том, что в здании Департамента охраны природы могут быть трое нетрезвых работников. Звонивший сказал, что ждет полицию в указанном месте.

"Звонивший сказал, что в здании сработала сигнализация, поэтому он как ответственное лицо приехал проверить помещения. Он рассказал, что в подвальном помещении обнаружил троих работников, которые в нерабочее время распивали там алкогольные напитки", – сказала Янулявичене.

По сведениям AlytusPlius.lt, между мужчинами возник конфликт. Звонивший в полицию человек, снял конфликт на видео.

В полицию сообщили, что они из пьянствовавших, возможно, применил насилие в отношении проверявшего здание работника – ударил его и порвал рубашку.

Когда приехала полиция, на месте происшествия был лишь звонивший и один из распивавших алкоголь мужчин. Мужчина был пьян - 1,98 промилле.

По данным источников AlytusPlius.lt, другие нарушители уехали до приезда полиции.

"Звонивший написал заявление в полицию, начато уточнение обстоятельств причинения физической боли", – сказала Янулявичене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!