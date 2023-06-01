Начинает работу портал электронных госуслуг Дирекции автодорог Литвы

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщает, что с четверга все услуги будут предоставляться в одном месте – на новом интернет-портале.

Отныне на новом портале электронных услуг клиенты Дирекции автомобильных дорог Литвы смогут получить разрешения на ограничение движения по дорогам государственного значения на время выполнения работ, разрешения на использование дорог государственного значения для крупногабаритных и/или большегрузных транспортных средств, разрешения на оборудование рамп, сверки кадастровых замеров земельных участков.

На вышеупомянутом портале услуг заявители также смогут получить информацию о своих заявках, проверить их статус и напрямую оплатить услуги. Важно, что благодаря порталу снизится административная нагрузка на сотрудников компании, курирующих вышеперечисленные услуги, пишет ДАДЛ.

По словам директора ДАДЛ Марюса Швайкаускаса, модернизация государственных услуг Дирекции дорог является двойным достижением.

"На сегодняшний день одной из наших важнейших задач в процессе преобразовании Дирекции автомобильных дорог в современную является максимальная оптимизация рабочих процессов для достижения более высоких результатов. Еще одним важным аспектом для нас является ориентация на клиента здесь и сейчас, чтобы все пользователи государственных дорог могли удобно и быстро получать услуги самого высокого качества. Следовательно, портал электронных услуг является отличным инструментом, помогающим более эффективно администрировать, управлять и предоставлять электронные услуги", — говорит М. Швайкаускас.

Все услуги ДАДЛ можно найти на странице https://paslaugos.lakd.lt/.

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