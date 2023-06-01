В Вильнюсе снова отключат горячую воду: в каких районах проведут ремонт сети

АО "Вильнюсские теплосети" (VŠT) с июня начинает реконструкцию отдельных участков сети в разных районах столицы. первые работы проведут в районах Науининкай, Расу, Науяместис, Вилкпеде и Виршулишкес. Всего в этом году планируют обновить 6,2 км сети и инвестировать 10 млн. евро.

"Этим летом планируется реконструкция 7 участков протяженностью 6,2 км. Большая часть работ будет проводиться в жилых районах, поэтому мы общаемся с жителями, проводим встречи, знакомим членов общины со спецификой работ и неудобствами, которые их ждут. Во время работ, конечно же, будут внесены определенные коррективы, поэтому мы делаем все возможное, чтобы жители испытали как можно меньше неудобств", – сказал представитель VŠT Лауринас Якубаускас.

Как и во время других подобных работ, будут временно отключать горячую воду (не больше чем на 5 дней), местами возможны непродолжительные ограничения движения и запрет на парковку.

"Мы сожалеем, но реконструкция потребует терпения жителей и бизнеса. Мы понимаем, что работы изменят повседневность. При обновлении сетей мы делаем все возможное, чтобы подрядчики работали эффективно и качественно. Вместе с командой мы готовы ответить на все волнующие жителей вопросы", – сказал Якубаускас.

О временных отключениях горячей воды жителей и бизнес информируют при помощи смс-сообщений, если они представили свои данные на сайте VŠT, кроме того, о работах информируют администраторов зданий. VŠT напоминает, что отключение воды всегда бывает плановым, поэтому если после указанного срока воды нет, надо обращаться к администратору и искать проблему.

Компания приносит извинения за возможные неудобства.

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