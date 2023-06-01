Вильнюсцам придется вооружиться терпением: ждут ограничения

2–11 июня в Вильнюсе пройдет целый ряд мероприятий, поэтому будут ограничения движения на некоторых улицах города, сообщает муниципалитет.

2 июня 6–10.30 ч. пройдет церемония старта на гонке электромобилей и откроется экспозиция электромобилей, поэтому на части проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю.Тумо-Вайжганто временно будет запрещено движение транспорта. Велосипедисты и водители самокатов смогут передвигаться на этом участке в обычном порядке.

3 июня состоится празднование 90-летия Литовской академии музыки и театра. Во время концерта и других мероприятий на Лукишкской площади и на части проспекта Гедиминаса от ул. Васарё 16-осёс до ул. Ю.Тумо-Вайжганто с 10 до 24 ч. будет запрещено движение транспорта.

В этот же день состоятся мероприятия, посвященные Дню Италии. Поэтому с 8 до 24 ч. будет запрещено движение транспорта между зданием Вильнюсской ратуши и Ратушной площадью.

9 июня на эстраде Нагорного парка состоится концерт, поэтому с 12 часов до 22 ч. 11 июня временно будет запрещено движение транспорта в Нагорном парке (за исключением обслуживающего транспорта и машин инвалидов).

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