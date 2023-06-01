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Обстрелы Киева в Международный день защиты детей: есть жертвы. Бумеранг войны на примере Шебекино. Первые официальные дипломатические контакты Киева с белорусской оппозицией. Зеленский в Молдове. Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!