Литва: за последние три года 957 детей признаны жертвами сексуальных преступлений

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, за последние три года 957 литовских детей были признаны жертвами сексуальных преступлений различного характера. По ее словам, 48 проц. преступлений сексуального характера связаны с хранением порнографического видеоконтента с детьми. Министр подчеркивает, что учреждения, работающие с детьми, могут воспользоваться системой для проверки трудоустраивающегося человека на наличие у него судимости за совершение преступления сексуального характера. Однако, как отмечает А. Билотайте, необходимо больше инструментов, помогающих защитить детей от сексуального насилия.

"Сколько детей, подвергшихся насилию или развратным действиям, все же осмелились заговорить? 524 – столько преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних зарегистрировано за последние два года. За последние три года 957 литовских детей были признаны жертвами сексуальных преступлений различного характера", –заявила министр внутренних дел в четверг на международной дистанционной конференции "Как защитить детей от сексуальной эксплуатации?".

"42 проц. детей, подвергшихся сексуальному насилию, пострадали от близкого человека – отца, учителя, сожителя матери, брата или опекуна. Так что понятно, что это не единичные случаи, о которых сообщили СМИ", — добавила политик.

По словам А. Билотайте, в настоящее время в Реестре подозреваемых, обвиняемых и осужденных числятся 2643 человека, осужденных судами первой инстанции за преступления на сексуальной почве. Она подчеркнула, что учреждения, работающие с детьми, обязаны проверять нового сотрудника на предмет наличия подозрений в совершении или судимости за совершение сексуальных преступлениях.

"Такую информацию для образовательных, лечебных и других учреждений, работа которых связана с детьми, предоставляет Департамент информатики и связи при Министерстве внутренних дел. Проблема в том, что большинство учреждений не удосуживаются сделать такой запрос. Таким образом, предусмотренное законом требование не выполняется, его никто не контролирует", – подчеркнула министр внутренних дел.

Она также обратила внимание на растущие масштабы распространения детской порнографии в интернете. "В прошлом году из Национального центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей США (U.S. NCMEC) полиция получила 4900 сообщений о случаях обнаружения детской порнографии в Интернете. В этом году за 3 месяца у нас уже 2200 таких сообщений", – подчеркнула политик. "По большей части — целых 48 проц. преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении детей, связаны с хранением порнографического видеоконтента с участием детей", – отметила А. Билотайте.

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