Автомобиль BMW 1er Reihe на ул. А.Мицкявичаус загорелся 1 июня около 3 ч. ночи.
К приезду пожарных-спасателей открытым пламенем горели автомобили BMW и Toyota Avensis.
В BMW (2012 г.в.) сгорело все, что могло сгореть, выгорела передняя часть и салон Toyota Avensis (2016 г.в.).
Расплавились пластиковые детали и фары SAAB Aero (2001 г.в.).
Ущерб устанавливается.
Подозревают, что BMW был подожжен. Начато расследование.
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