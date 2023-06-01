В Вильнюсе вступают в силу новые ограничения для электросамокатов

В целях повышения безопасности электросамокатов и других участников столичного дорожного движения Вильнюсское городское самоуправление с 1 июня вводит меры, направленные на решение наиболее острых проблем, связанных с электросамокатами, и определение четких правил их использования.

Для обеспечения большего порядка и повышения безопасности на улицах с 1 июня вводится запрет на движение электросамокатов и велосипедов на самых оживленных туристических улицах города: Вильняус, Пилес и Савичяус. На этих улицах появятся знаки, запрещающие использование самокатов и велосипедов.

В Старом городе, в некоторых местах Науяместиса и Шнипишкес в летнее время планируется установить специальные стоянки для электросамокатов, где жители, пользующиеся услугами шеринговых платформ, должны будут оставлять арендованные электросамокаты.

"Все эти меры помогут ужесточить регулирование той хаотичной ситуации с электросамокатами, которая сложилась в городе. Парламентская инициатива в вопросе об электросамокатах также очень нужна и приветствуется, однако эти меры предусматривают запрет на передвижение по тротуару в тех местах, где нет разметок, разрешающих велосипедное движение. При нежелании вытолкнуть самокатчиков на проезжую часть, такая разметка обошлась бы в неразумную сумму — почти в 2,5 млн евро.

Около 1350 км вильнюсских тротуаров пришлось бы разметить красками и знаками. Мы рады, что наши коллеги в Сейме прислушались к этому и зарегистрировали поправку, дающую самоуправлению больше свободы самостоятельно принимать логические и эффективные решения относительно того, что и где размечать", – сказал директор администрации Адомас Бужинскас.

С мая уже действуют ограничения скорости для электросамокатов – в Старом городе и на мостах самокатчики должны двигаться со скоростью не более 12 км/ч.

Также к концу этого года шеринговые компании обязаны ввести для электросамокатов идентификационные номера, которые позволят остальным участникам дорожного движения на расстоянии идентифицировать электросамокаты и сообщать поставщикам услуг не только о ненадлежащей парковке, но и о превышении скорости, использовании самоката одновременно двумя лицами, вождении в запретной зоне или о иных нарушениях.

Вильнюсское городское самоуправление напоминает о сотрудничестве шеринговых компаний, оказывающих услуги шеринга электросамокатов, и "Tvarkau miestą" – граждане приглашаются принять участие и на сайте www.tvarkaumiesta.lt сообщать о ненадлежаще припаркованных электорсамокатах.

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