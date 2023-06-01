Возле Белого моста в Вильнюсе открывается бесплатное спортивное пространство

В четверг возле Белого моста открывается специально спроектированное пространство Feel Vilnius, где дважды в неделю профессиональные тренеры будут проводить тренировки, сообщает коммуникационное агентство Virtuozai.

"Приглашаем всех жителей Вильнюса и гостей города быть активными летом, полезно и весело проводить время на свежем воздухе. Мы прекрасно понимаем, что в теплое время года, когда за окном хорошая погода, сложнее найти мотивацию для занятий в спортзале или дома, поэтому мы решили создать больше возможностей для времяпровождения на свежем воздухе. Мы открыли уличный мини-спортклуб, куда приглашаем всех желающих, и все это – бесплатно. (...)", – говорит руководитель спортивно-оздоровительных клубов Impuls и Lemon Gym Грета Радзявичене.

С 1 июня до конца лета возле Белого моста будет работать специально спроектированное пространство Feel Vilnius, где дважды в неделю профессиональные тренеры будут проводить разнообразные тренировки: от интенсивных HIIT, зумбы до менее интенсивных – йоги или пилатеса.

"(...) Помимо хорошо известных тренировок, мы предложим вам попробовать некоторые малоизвестные, такие как тренировка Pound, во время которой движения выполняются с использованием палок, Strang nation – высокоинтенсивная тренировка с элементами восточных единоборств, Ballet Body – низкоинтенсивная тренировка с балетными движениями. (...)", – говорит многолетний тренер клубов Impuls и Lemon Gym Агне Бута.

Как сообщается в пресс-релизе, в пространстве Feel Vilnius не реже одного раза в месяц будут проходить различные дискуссии, лекции на тему здорового образа жизни и другие развлечения.

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