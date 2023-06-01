Приближается саммит НАТО: Вильнюсское самоуправление информирует об изменениях

Этим летом, 11-12 июля, в Вильнюсе пройдет самое важное и самое крупное событие в истории Литвы – саммит НАТО. Как и в других странах, где ранее проходил саммит, в столице ожидаются ограничения дорожного движения и другие изменения, влияющие на нормальный ритм жизни горожан. Вильнюсское городское самоуправление делится самой актуальной информацией с жителями Вильнюса и гостями города.

На предстоящем мероприятии, которое будет проходить в Литовском центре выставок и конгрессов Litexpo, будут приняты важные решения, связанные с безопасностью Альянса, объединяющего 31 страну. Для Вильнюса принятие такого количества высокопоставленных гостей и освещающих встречу журналистов является знаковым и важным событием. Самоуправление просит жителей заранее планировать свои поездки в период с 11 до 12 июля.

Сам факт, что 31 страна НАТО совместно приняла решение, что саммит НАТО в 2023 г. должен пройти в Вильнюсе, является высокой оценкой роли Литвы в Альянсе. Почти за 20 лет членства в НАТО Литва зарекомендовала себя как активный и надежный член Альянса, активно участвуя в операциях и миссиях НАТО, последовательно укрепляя устойчивость и кибербезопасность, указывается в сообщении Вильнюсского самоуправления.

"Настоящий саммит – это историческая возможность для Вильнюса и Литвы заявить о себе на международной арене. Столица уже имеет опыт организации международных мероприятий высокого уровня – визит Папы Римского, председательство в Евросоюзе, несколько раз ее посещали президенты и монархи других стран, но на этот раз внимание мировых СМИ будет огромным. Конечно, неизбежным является то, что из-за своего масштаба и интенсивности это событие потребует наибольших за последнее десятилетие усилий для обеспечения безопасности. Жителям Вильнюса и гостям города будет брошен огромный вызов в связи с изменениями в движении в городе, поэтому я призываю жителей заранее ознакомиться с ограничениями, планировать свои поездки, чтобы свести неудобства к минимуму", - говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

В Вильнюсе ожидается встреча руководителей не только европейских стран, но и США, Канады, партнеров по НАТО из Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии.

Чего ожидать в Вильнюсе

Во время саммита НАТО ограничения дорожного движения и передвижения будут распространяться на Старый город, Вильнюсский аэропорт, отдельные территории районов Науяместиса, а также на подъездные пути и входы в Литовский центр выставок и конгрессов Litexpo. Какие-то районы или улицы будут перекрыты полностью, какие-то –временно, поэтому жителям будет предложено ознакомиться с более подробной информацией ближе к саммиту, указывается в сообщении самоуправления.

Зоны ограниченного доступа будут доступны только пешком, будет закрыто движение всего транспорта, в том числе велосипедов и электросамокатов, поэтому жителей и бизнес призывают заранее запастись необходимыми средствами.

Действующий в этих зонах бизнес сможет осуществлять свою деятельность с определенными исключениями, которые включают торговлю и другие мероприятия на свежем воздухе. Ограничения для уличных мест торговли и кафе будут представлены ближе к мероприятию.

Доступ к медицинским учреждениям, молитвенным домам, воспитательным (детским садам) или другим учреждениям, расположенным в зоне ограниченного движения, будет возможен только пешком.

Ограничение для специального транспорта

Перевозчики мусора позаботятся об опустошении контейнеров непосредственно перед введением ограничений движения. В закрытые зоны будет запрещен въезд такси, машин каршеринга, развозчиков почтовых отправлений и курьеров. В эти зоны сможет въехать только специальный транспорт с разрешениями: полиция, Служба охраны руководства (СОР), скорая медицинская помощь (СМП) и пожарная служба, городские аварийные службы.

Как указывают в сообщении Вильнюсского самоуправления, движение общественного транспорта возле Литовского центра выставок и конгрессов "Litexpo" 11-12 июля будет ограничено, движение транспорта в Старом городе будет невозможно 10-12 июля. Движение общественного транспорта будет организовано до автобусного и железнодорожного вокзалов, но могут быть изменены маршруты движения для объезда Старого города или определенных участков улиц.

Всю актуальную информацию о встрече и ограничениях движения транспорта можно найти здесь.

Обычная практика во всех странах

За последнее десятилетие саммиты НАТО проходили в Варшаве, Мадриде, Брюсселе, Лондоне и во многих других городах. Во время всех этих встреч, с учетом протоколов безопасности НАТО, были приняты самые строгие меры безопасности и ограничения дорожного движения – были закрыты важные улицы в центре и в других частях города, движение автобусов и других транспортных средств было перенаправлено на другие маршруты, автомобильное движение и парковка были ограничены. Все лица в зонах ограниченного передвижения идентифицировались для предотвращения потенциально опасного поведения, напоминают в сообщении.

"Приглашаю жителей столицы стать амбассадорами своего города. У нас есть историческая возможность, которая выпадает примерно раз в десять лет. Приедут почти три тысячи дипломатов и политиков не только из Европы, но и других стран, около двух тысяч представителей международных СМИ. Значительная часть из них увидит Вильнюс и Литву впервые, сообщения о встречах будут транслироваться в мировом масштабе, поэтому у нас есть уникальная возможность помочь гостям полюбить наш город и пригласить их вернуться сюда снова", - призвал мэр Вильнюса В. Бенкунскас.

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