"Чековый" скандал докатился до парламента, министр юстиции вернула часть денег

Некоторые нынешние депутаты во время своей деятельности на посту членов горсовета Вильнюса за деньги горожан оплачивали ночные поездки из баров и ресторанов. Министр юстиции Эвелина Добровольская за эти деньги арендовала часы Apple и оплачивала счета двух телефонов. По словам министра, часы нужны были для работы, однако часть компенсации она решила вернуть в бюджет горсовета.

До парламентских выборов 2020 г. в Вильнюсском горсовете работали 11 сегодняшних депутатов.

Ежемесячно члены вильнюсского горсовета получали на парламентскую деятельность по 300 евро (в Каунасе - около 1000 евро).

На эти деньги можно было покупать канцелярские принадлежности, компьютеры, телефоны и др. необходимую технику, арендовать и чинить автомобили, оплачивать услуги такси и т.д.

Каждый квартал надо было оправдывать расходы чеками или счетами-фактурами.

Кстати, с конца апреля начал действовать новый порядок, в соответствии с которым компьютеры и телефоны можно брать на выплату, прежде такого порядка не было.

Delfi проанализировал счета депутатов, которые работали в вильнюсском горсовете и выяснил, что немалая их часть действовала по регламенту. Но некоторые расходы удивляли. Неужели за такое должны платить налогоплательщики?

Представитель Партии свободы Томас-Витаутас Раскявичюс был избран в горсовет столицы в 2019 г. На средства канцелярской деятельности он оплачивал услуги связи, заливал горючее, страховал автомобиль, ездил на такси. Все бы ничего, если не время поездок. Например, 10 октября 2020 г. он пользовался услугами Bolt в 3.45 ч. Вызвал машину на ул. Швитригайлос, 7 (там находится популярный гей-клуб Soho). И такое было не один раз (также 2 октября, 19 октября). Были вызовы по ночам и на ул. Лепино, Арклю.

Депутат сказал, что клубе Soho он работает со своими избирателями.

На замечание Delfi, что поездки были поздними, он ответил, что мероприятия бывают разные.

Раскявичюс считает, что к ситуации надо относится проще: "Я не заливал горючее в чужие машины, не выписывал фиктивные счета. Если в публичном пространстве появятся вопросы в связи со счетами, я верну эти деньги муниципалитету".

Другой представитель Партии свободы – Витаутас Миталас был не только членом горсовета, но и вице-мэром. Большую часть денег он тратил на транспорт: заливал горючее, покупал билеты на общественный транспорт, арендовал автомобили City Bee, ездил на такси. Например, в последнем квартале 2019 г. он потратил больше 260 евро на горючее, 31 раз пользовался услугами City Bee, 19 раз - Bolt, купил 80 билетом на общественный транспорт по 30 минут и по рабочим делам проехал 2710 км.

Как и у Раскявичюса, у Миталаса были странные расходы. Например, 18 марта 2019 г. после полуночи он вызывал машину Bolt на ул. Исландиёс, где находится множество баров. Сюда же он вызывал машину и 1 марта. 8 февраля в 23.30 ч. такси приезжало на ул. Вису Швянтую к бару Apoteka.

2 марта, в 1.08 ч. политик вызывал такси к клубу Soho, а 26 января, в 2.11 ч. - на ул. Аушрос Варту к бару Spiritus. Этот список можно продолжать.

В комментарии Delfi Миталас сказал, что будучи вице-мэром он курировал 2/3 разных сфер, поэтому встречи бывали по всему городу, ездить приходилось много.

"Я ценю кампанию "Делаем прозрачнее", поэтому неделю назад сам обратился в муниципалитет, попросил представить мои расходы, но ответа еще не получил. К сожалению, времени прошло немало, поэтому вспомнить все поездки я не могу, поэтому верну в бюджет деньги за услуги такси после рабочего времени. По имеющейся информации - это 105,50 евро", – сказал он.

Министр юстиции Эвелина Добровальская работала в горсовете недолго – с января по ноябрь 2020 г. Она использовала все выделенные ей за время работы средства на канцрасходы – больше 2916 евро. Среди ее расходов - аренда часов Apple. Кроме того, Добровольская оплачивала счета за два телефона - один счет составлял 10 евро в месяц, а другой – 77 евро.

Советник министра Паулюс Жеймис сказал Delfi, что часы министр использовала как средство связи, календарь, эл. почту, телефон и др.

"В счет за телефон были включены расходы на аренду часов", – писал он.

По словам Жеймиса, этой весной (8 мая) министр вернула в городской бюджет средства на аренду часов и оплату телефонов - 1043,94 евро.

Был такой период, когда член горсовета, а ныне депутат Айдас Гедвилас каждый день заправлял автомобиль: 25 июня 2019 г. залил горючее за 65,5 евро, 26 июня – за 97,2 евро, 27 июня - за 55,8 евро, 28 июня – за 43,8 евро и потом еще за 19,2 евро, а 30 июня - за 21,6 евро. Дважды он заезжал на заправку и 18 июня 2020 г – сначала залил на 51,16, потом на 23,90 евро. Он заливал то бензин, то дизельное топливо и пользовался услугами АЗС Alaušа, оплачивая услугу наличными.

Delfi еще не получил ответ Гедвиласа.

Представитель Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене на средства для канцрасходов покупала шины, арендовала компьютер Macbook, заливала горючее.

Представитель демократического союза "Во имя Литвы" Лукас Савицкас, когда работал в горсовете, тоже иногда заливал горючее по два раза в день. Например, 28 декабря 2019 г. - на 48,30 и на 52,22 евро, а 30 декабря - еще на 33,24 евро. 13 марта 2020 г. Савицкасу также нужно было много горючего - за 25,13 и 41,97 евро.

Депутат сказал Delfi , что с тех пор прошло много времени, поэтому он точно не помнит обстоятельства того времени.

Представитель Партии свободы Каспарас Адомайтис использовал средства на горючее и ремонт авто. Чинил автомобиль он часто: в июле - сентябре 2019 г - он оплатил счета Tokvilа на 575 евро, в мае-июне – 239 евро, в первом квартале 2020 г. счет Tokvila составил 486 евро, в сентябре 2020 г. - еще 86 евро.

Консерватор Пауле Кузмицкене работала в горсовете недолго - с конца апреля по 26 сентября 2019 г. Она использовала все деньги, которые были выделены ей на канцрасходы в то время – 2650 евро. За эти деньги она арендовала автомобиль в компании e Saulė. Политик сказала Delfi, что после того как истек срок договора об аренде, она вернула автомобиль.

Консерватор Ангеле Якавоните взяла в рассрочку компьютер, покупала горючее, страховала автомобиль, покупала шины.

Представитель Партии свободы Моника Ошмянскене покупала горючее, купила компьютер, платила за связь и канцтовары, ремонтировала автомобиль, пользовалась услугами City Bee.

Консерватор Арунас Валинскас покупал горючее, платил за услуги связи, купил компьютер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!