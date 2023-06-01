Погода меняется, о летнем тепле на время придется забыть

С пятницы над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. В четверг ожидается переменная облачность. В первой половине дня будет ясно, после обеда облачность увеличится. Местами, в основном в северной части страны, пройдут небольшие дожди. Температура до 22 градусов тепла.

В ночь на пятницу погоду обусловит небольшой циклон. Увеличится облачность, пойдут небольшие дожди. Меньше осадков будет на западе, больше на северо-востоке. Утром будет 3–8 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–2 градуса мороза.

В пятницу днем местами пройдут небольшие дожди. На этот раз больше осадков ожидается на западе. Днем будет 12–17 градусов тепла.

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