Мэр Каунаса женился на своей возлюбленной

31 мая мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис женился на своей возлюбленной Лорете Стонкене.

Свадебная церемония состоялась в гостевом доме Monte Pacis. На церемонии присутствовали только молодожены и свидетели. Праздничный ужин прошел в ресторане Пажайслиса.

Стонкене после свадьбы взяла фамилию мужа и стала Матийошайте.

Мэр сказал, что в деле создания семьи для него была важна поддержка детей.

"Мы уже много лет живем вместе. Я больше 10 лет вдовец, Лорета тоже одинока, вот и получилось такое решение, если уже живем вместе, надо это узаконить. Для меня главное, что такой шаг одобрили невестки и сыновья. Я уже немолод, поэтому поддержка детей для меня важна", – сказал Матийошайтис.

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Пара в четверг и в пятницу еще будет работать, а в понедельник отправится на отдых в Турцию.

Delfi напоминает, что Матийошайтис и Стонкене впервые вместе появились на публике 8 лет назад.

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