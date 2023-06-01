Прокуратура после шокирующей информации о возможном насилии священника: значимые обстоятельства не расследовали

Генпрокурор Нида Грунскене одобрила выводы проверки закрытого расследования (было начато в феврале 2022 г.) по факту возможного насилия над несовершеннолетним.

Напомним, что портал Delfi на прошлой неделе писал об истории Мантаса.

В выводах сказано, что серьезные действия в ходе расследования провели своевременно, однако часть значимых для расследования обстоятельств не были должным образом выяснены, также в ходе расследования не устранили определенные противоречия в показаниях участников процесса.

На основе этого были сделаны выводы, что значимые обстоятельства не были должным образом расследованы и оценены, поэтому предложено отменить постановление прокурора от 24 ноября 2022 г. и возобновить расследование.

Генпрокурор Грунскене ознакомилась с этими выводами и одобрила их, расследование будет возобновлено. В сообщении сказано, что о результатах расследования общество будет информировано.

В сообщении напоминают основные факты, связанные с расследованием:

Расследование по подозрениям в принуждении несовершеннолетнего к сексуальным действиям (2 ч. 151 ст. УК ЛР) было начато 2 февраля 2022 г.

Это расследование было начато на основании данных, полученных 6 января 2022 г во время допросов подозреваемого в деле о мошенничестве.

Во время обысков, проведенных 28 апреля 2022 г., в компьютере подозреваемого обнаружили порнографические снимки с изображением детей.

24 ноября 2022 г. прокурор, оценив все данные по делу, констатировал, что преступления по 2 ч. 151 ст. УК не имели места, поэтому расследование этого эпизода было прекращено.

Далее продолжено расследование по 2 ч. 309 ст. УК - хранение порнографии с изображением детей.

29 декабря 2022 г. Вильнюсский участковый суд признал подозреваемого виновным в совершении деяний по 2 ч. 309 ст. УК и назначил ему штраф в размере 4000 евро.

25 мая 2023 г. генпрокурор Грунскене распорядилась провести проверку прекращенного в 2022 году расследования.

Портал Delfi на прошлой неделе писал, что священник Кястутис Паликша был привлечен к уголовной ответственности за принуждение к сексу несовершеннолетнего лица. Кроме того, во время обыска в его планшетном компьютере обнаружили детскую порнографию (13 снимков с подростками 14-18 лет).

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