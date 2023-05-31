Миндаугас Синкявичюс переизбран президентом ассоциации самоуправлений

Президент Ассоциации самоуправлений Литвы (АСЛ) Миндаугас Синкявичюс переизбран еще на один срок на посту главы организации.

За его кандидатуру проголосовали 144 участников съезда, один голосовал против, 11 воздержались.

М. Синкявичюс участвовал в выборах без конкуренции – он был единственным делегатом. Кандидатуру социал-демократа выдвинул однопартиец М. Синкявичюса, мэр Пакруоиса Саулюс Маргис. Отдельным обращением кандидатуру мэра Ионавы поддержали четыре мэра Каунасского региона – мэр Бирштонаса Нийоле Диргинчене, мэр Каунасского района Валериюс Макунас, мэр Пренайского района Альвидас Вайцекаускас и мэр Кедайняй Валентинас Тамулис.

Избрано 6 вице-президентов: половина из них продолжит начатую работу

Мэр Ионавы М. Синкявичюс возглавит АСЛ в 2019 г. На постах вице-президентов работали мэр Лаздияй, член Союза демократов "Во имя Литвы" Аусма Мишкинене, мэр Паланги, консерватор Шарунас Вайткус, мэр Электренай, либерал Кястутис Вайтукайтис и мэр Акмяне, социал-демократ Виталий Митрофанов.

Часть из них продолжит работу на должности заместителя М. Синкявичюса. Мэр Ионавы предложил участникам съезда переизбрать мэров Лаздияй, Акмяне и Паланги. А также дополнить команду вице-президентов мэром Казлу-Руды Мантасом Варашкой, мэром Клайпедского района Бронюсом Маркаускасом и мэром Плунге Андрюсом Клишонисом.

Съезд за кандидатов проголосовал in corpore – 159 представителей высказались за, 4 воздержались, голосов против не было.

ELTA напоминает, что в среду в Вильнюсской ратуше прошел всеобщий съезд Ассоциации самоуправлений Литвы, на котором мэры и делегированные самоуправлениями представители избирали новое руководство организации.

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