По всей Литве не работают пункты техосмотра, неполадки исправят только к вечеру

Компания Tuvlita сообщает, что из-за проблем с интернетом по всей Литве не работают центры техосмотра. Водители не могут зарегистрироваться в системе на прохождение техосмотра и пройти техосмотр уже в запланированное время.

Представители ассоциации Transeksta, объединяющей компании, предоставляющие эти услуги, информировали, что из-за сбоев в работе интернета во всей Литве остановлено предоставление этих услуг. Когда их работа возобновится – неясно.

Около 15 ч. Transeksta информировала, что сбои связаны с аварией во время работ на ул. Лепкальнё.

Nutraukti šviesolaidžio kabeliai / Telia nuotr. Foto: Įmonės archyvas

Работники ЗАО Apšvietimas во время прокладки кабеля на ул. Лепкальнё оборвали кабели высокоскоростного интернета между колодцами компании Telia.

Сообщается, что работы по восстановлению должны завершить до 4 ч. 1 июня. На месте происшествия уже работают инженеры Telia.

По данным представителя Telia Аудрюса Стасюлайтиса, инженеры оперативно выехали на ул. Лепкальнё.

"Они устраняют последствия аварии, вызванной работниками ЗАО Apšvietimas. Во время сверления был оборван кабель между колодцами Telia. Пострадали некоторые клиенты Telia, у которых не было резервной связи. Были также повреждены и канализационные трубы, поэтому в колодцах Telia было много воды, ее надо было выкачать.

Планируется восстановить услуги постепенно, начиная с 18 ч. Инженеры Telia будут работать всю ночь, ремонт планируют закончить к 4 ч. утра", – сообщил Стасюлайтис.

Nutraukti šviesolaidžio kabeliai / Telia nuotr. Foto: Įmonės archyvas

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