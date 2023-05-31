Правительство: с июля в Литве не остается компенсаций за электроэнергию выплата компенсации за газ продолжится

Правительство утвердило, что с июля часть тарифа на газ для жителей по-прежнему будет покрываться за счет бюджетных средств, но больше не будет компенсации за электроэнергию.

В среду министерство внесло коррективы в постановление правительства, подготовленное ровно год назад, и предложило во втором полугодии компенсировать бытовым потребителям 63 цента/м3 цены на газ. Предполагается, что окончательные тарифы по сравнению с текущими существенно не изменятся.

По мнению министерства, этот размер обеспечит, чтобы бытовые потребители не платили за газ больше, чем сейчас. Подсчитано, что без частичной компенсации он подорожал бы более чем на 40 проц.

Для тех, кто использует газ для приготовления пищи, тариф не изменится и составит 1,4 евро/м3, для тех, кто отапливает им свои дома, он снизится на цент – до 91 цента/м3, для тех, кто потребляет более 20 тыс. м3 в год – также уменьшится на цент (до 87 центов/кВтч). Последние две группы потребителей будут продолжать ежемесячно платить фиксированную составляющую в размере 3,99 евро.

Эта компенсация будет действовать до декабря, для смягчения тарифа потребуется около 54,5 млн. евро.

В первом полугодии государство возмещает 99 центов стоимости каждого кубометра. Газ жителям поставляет только "Ignitis".

Тем временем предлагается больше не применять компенсации за электроэнергию, так как в них больше нет необходимости. Министерство аргументирует, что электроэнергия во второй половине года должна быть дешевле, чем сейчас, и составить около 22,6 центов/кВтч, в то время как Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) в понедельник также установил очень похожую (22,7 центов/кВтч) цену на общественную поставку.

До июля за счет средств государственного бюджета тарифы на электроэнергию для некоторых бытовых потребителей (которые не договорились о снижении тарифа с независимыми поставщиками электроэнергии) будут снижены до 28 центов/кВтч.

По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, жители, которые в настоящее время все еще платят по тарифу выше 28 центов/кВтч, должны связаться со своим независимым поставщиком электроэнергии и зафиксировать более низкую цену.

Кроме того, по его словам, с июля для таких клиентов "Ignitis" и "Enefit" в одностороннем порядке снизят тариф до 28 центов/кВтч, а "Elektrum Lietuva" не взимает дополнительную плату при изменении договоров и не требует возврата предоставленных скидок.

"Хочу обратить внимание всех жителей, что при таких ценах действительно есть возможность получить цены лучше, чем 28 центов, поэтому призываю всех активно этим интересоваться", - сказал Д. Крейвис.

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