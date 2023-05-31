Во время саммита НАТО на дорогах между Литвой с Латвией и Польшей появятся КПП

ELTA ru.DELFI.lt

Policija tikrina išvykstančius iš Kauno Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

В рамках подготовки к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе на наземных дорогах, соединяющих Литву с Латвией и Польшей, появятся контрольно-пропускные пункты, сообщил глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев.