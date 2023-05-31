Глава погранслужбы: белорусский режим на период проведения саммита НАТО может вновь использовать нелегальных мигрантов

По мнению главы Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустамаса Любаеваса, во время проведения Вильнюсского саммита НАТО в июле белорусский режим может вновь использовать нелегальных мигрантов против Литвы.

"Поддерживаем постоянный контакт со службами разведки и контрразведки, оцениваем обстановку на государственной границе. На сегодняшний день мне бы не хотелось называть какие-то конкретные риски. Одним из возможных рисков, входящих в зону нашей ответственности, является использование нелегальной миграции с целью дестабилизации обстановки во время проведения мероприятия", – сказал Р. Любаевас на пресс-конференции, организованной МВД в среду.

По словам главы СОГГ, несмотря на то что на сегодняшний день поток нелегальных мигрантов на литовской границе сократился, белорусский режим все же может вновь попытаться возобновить нелегальную миграцию во время саммита НАТО.

"Есть вероятность, что режим Лукашенко и его приспешники попытаются использовать это орудие против нас, организуя выталкивание нелегальных мигрантов на нашу территорию либо до мероприятия, либо во время него", — отметил Р. Любаевас.

"Это пока такая возможная информация. Вероятно, что это может быть использовано", – также отметил он.

Тем не менее глава СОГГ уверяет, что ситуация на границе находится под непрерывным наблюдением и контролем.

"За ситуацией на государственной границе ведется непрерывное наблюдение, также ведется наблюдение и за ситуацией в соседних государствах, речь идет не только о Республике Беларусь, но и о Российской Федерации, и наши ведомства ведут этот мониторинг", – подчеркнул он.

ELTA напоминает, что 11-12 июля в Вильнюсе впервые в Литве пройдет саммит НАТО. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, в котором ожидается участие 40-50 иностранных делегаций (до 3 тыс. гостей) и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ. О своем возможном участии в мероприятии упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!