Elektrum Lietuva: розничные цены на электроэнергию упали до рекордного минимума

После того, как цена на общественное электроснабжение для населения на второе полугодие была утверждена на уровне 22,7 центов/кВтч, компания энергетических решений Elektrum Lietuva предлагает на тот же период зафиксировать тариф в размере 20,99 центов/кВтч, говорится в пресс-релизе компании.

"Сегодня на рынке сложились чрезвычайно благоприятные условия не только для 460 тыс. потребителей общественного электроснабжения, но и для тех клиентов независимых поставщиков, которые ранее зафиксировали более дорогие планы. Именно сейчас самое время пересмотреть имеющиеся договоры и выбрать наиболее привлекательное предложение на рынке — например, предлагаемые нами цены с начала года уже снизились более чем на 40 проц. и в настоящее время находятся на минимальном за последние 15 месяцев уровне", — говорит директор Elektrum Lietuva М. Гига.

Как сообщает компания в своем пресс-релизе, с учетом недавно принятых законопоправок, согласно которым поставщики электроэнергии должны предлагать стандартные 12- и 24-месячные фиксированные тарифные планы, Elektrum Lietuva на этой неделе также обновила в свою корзину услуг, добавив новые планы.

Всем желающим зафиксировать цену на 1 год компания предлагает выбрать с июля фиксированный тариф в 22,32 цента/кВтч. Те, кому хочется большей стабильности, могут выбрать 24-месячный план – в этом случае однозоновый тариф составляет 23,95 цента.

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