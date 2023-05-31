Министр сельского хозяйства: молочной отрасли жизненно необходима финансовая помощь ЕС

"Признаков восстановления молочной отрасли – не видно: закупочные цены на молоко продолжают падать. Не внушают надежды и предварительные данные за май.

Не выдерживая трудностей, наша молочная отрасль сокращается. Все больше хозяйств отказываются от этой деятельности, производство молока сокращается. Поэтому я еще раз повторяю – этой отрасли жизненно необходима исключительная финансовая поддержка ЕС из средств сельскохозяйственного резерва", – с таким заявлением министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому на состоявшемся в Брюсселе Совете ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

Министр подчеркнул необходимость конкретных и срочных действий, тем более что не за горами и новые проблемы, вызванные весенними заморозками.

"Хочется верить, что при распределении резервных фондов вы учтете исключительную ситуацию в странах, где уже в течение полугода длится кризис молочной отрасли. Об этом мы вместе с Латвией говорим с января. Беспокойство у Литвы вызывают и затяжные весенние заморозки. В нашей стране в начале мая была зафиксирована самая низкая за шесть десятилетий температура воздуха. Это серьезно затронуло большинство коммерческих плодово-ягодных хозяйств. Мы с волнением ждем сезона сбора урожая, когда станут известны истинные масштабы убытков. Однако уже сегодня производители говорят об огромном ущербе", — сказал министр.

В пресс-релизе министерства подчеркивается, что К. Навицкас намерен организовать еще одну встречу с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства и министром сельского хозяйства Латвии для выяснения обстоятельств.

"Европейская комиссия (ЕК) признает и публично называет кризис, поэтому мы не теряем надежды. Обстоятельства, которые существовали, не изменились, только по непонятным причинам ЕК никакого конкретного решения нам не предоставила", — говорит К. Навицкас.

Между тем ЕК заявляет, что все еще анализирует информацию, которую представили государства-члены, о тех трудностях, с которыми они сталкиваются, поэтому вопрос о том, как лучше всего использовать оставшиеся резервные фонды (около 250 млн евро), все еще находится в процессе рассмотрения ЕК.

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