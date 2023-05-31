Неожиданная проблема: водители-иностранцы не платят налоги

По подсчетам инспекторов, количество иностранцев, которые предоставляют услуги подвоза и не платят налоги, за год выросло в 7 раз, они не декларировали почти 8 млн. евро. Представителей компаний такие действия водителей возмущают, поскольку честно работающие водители остаются в дураках. Об этом рассказали журналисты LNK.

"Конечно, мы плохо к этому относимся, ведь это неравные условия. Те, кто платит налоги, остаются в дураках, получают меньше доходов", – сказал председатель ассоциации курьеров и водителей Далюс Рудокас.

До мая декларировать доходы должны были не только граждане Литвы, но и все проживающие здесь иностранцы. Однако ежегодно растет число людей, предоставляющих услуги подвоза по справке об индивидуальной деятельности, которые не декларируют доходы. В 2020 г таких было 48, в 2021 г – 88, в 2022 г - сотни.

"Из 1600 с небольшим человек 600 иностранцев еще не декларировали доходы", – сказал представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Мартинас Адрияйтис.

Представители компаний говорят, что они в этом не виноваты.

"С 2020 года в соответствии с Кодексом дорожного транспорта все компании ежемесячно предоставляют данные о доходов всех своих водителей", – сказал глава Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс.

Водители-иностранцы за прошлый год не декларировали 8 млн. евро доходов. Только ГНИ они должны заплатить 0,4 млн. евро подоходного налога.

Кроме того, они должны платить налоги и в "Содру".

"Содра" считает налоги после того, как человек декларирует доходы. В данном случае люди не декларировали доходы, не показали их, поэтому пока не подсчитана сумма налогов", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

"Люди, которые не готовы приспособиться к действующей здесь системе, не готовы платить налоги, автоматически обычно предоставляют менее качественные услуги. Они не готовы выучить хотя бы элементарные литовские слова приветствия – не приспосабливаются к культуре", – заметил Рудокас.

В публичном пространстве есть истории о том, что некоторые водители не выключают свои приложения сутками, работая посменно или без отдыха.

"Если мы замечаем, что один водитель долго не отключается, мы профилактически связываемся с ним", – сказал глава Bolt.

В прошлом году в Литве услуги подвоза оказывали 14 000 жителей, в их числе 1600 – иностранцев. Иностранцы работали в основном в Вильнюсе.

"В Вильнюсе иностранцы составляют 30-40% всех водителей в этой сфере", – сказал Пацявичюс.

"Литовцев зарегистрировано больше, но иностранцы обычно работают полный день, а местные - меньше", – сказал Рудокас.

ГНИ отмечает, что иностранцам напоминают об обязательствах декларировать доходы, рано или поздно они это делают и платят налоги. Если кто-то не декларирует доходы, получает штраф.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!