Жители столичного Науяместиса против идеи назвать сквер именем Израиля

Часть жителей столичного района Науяместис (около 200 человек) выступили против идеи Вильнюсского муниципалитета назвать один из скверов района именем Израиля, пишет madeinvilnius.lt.

Жители одного находящегося рядом со сквером многоквартирного дома письменно обратились в муниципалитет, заявив, что они против этой идеи, которую горсовет будет рассматривать в начале июня.

"Тут (…) šнет никаких связей с Израилем, (…) скульптура снежного человека, стоящая в сквере с 2021 г., никак не связана с Израилем и его жителями", – сказано в обращении.

Жители утверждают, что они сами облагородили это место, посадили больше 150 кустов, поэтому просят не утверждать название, "которое является чуждым в нашем уютном окружении Старого города".

Назвать какой-то объект в городе именем Израиля муниципалитет намерен по просьбе Израильского посольства.

Сначала планировалось дать это название скверу на перекрестке ул. Базилиёну и Арклю, но сквер планируют застроить, кроме того, эту идею не одобрили местные жители.

Представитель общины Gėlių parkаs Моника Матулёне сказала, что непонятно, почему сквер в Науяместисе хотят назвать именем Израиля, ведь между этим местом и Израилем "нет никаких исторических связей".

Она заявила, что ей вообще непонятно, почему в Вильнюсе должен появиться какой-то объект, названный именем Израиля.

"В мире мы не знаем ни одного случая, где публичное место в свободной и независимой стране было бы названо именем оккупанта. Оккупация Израилем Палестины - это очевидный факт, который признает ООН, ЕС и почти все страны мира и правоохранительные организации", – сказала Матулёне.

Муниципалитет будет решать вопрос названия 7 июня.

Глава муниципальной комиссии исторической памяти Камиле Шерайте подтвердила, что обращение жителей получено, им ответят.

"Окончательное решение о названии сквера примет совет", – заметила она.

По словам Шерайте, требование информировать жителей о переменах есть, "но только в качестве информирования", а не для согласования.

"Думаю, что жителям какие-то мероприятия посольства Израиля не должны мешать, они только оживят сквер", – сказала член горсовета, заметив, что не все названия должны иметь какие-то исторические связи с местом.

Шерайте заметила, что Израиль важен Литве как стратегический партнер.

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