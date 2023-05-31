Литовский депутат просит привлечь к ответственности за военные преступления Соловьева и Красовского

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас обратился к генпрокурору Литвы Ниде Грунскене с просьбой начать расследование по факту возможного совершения военных преступлений и призывов совершать преступления против человечности. Ответчики российские пропагандисты Владимир Соловьев и Антон Красовский.

В своем заявлении Кащюнас отмечает, что Литва приняла закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, в котором есть пункт преступлений против человечности. Свое обращение он аргументирует и Женевской конвенцией.

"Лица, нарушающие (призывающие к действиям, запрещенным международными соглашениями) установки Женевской, Гаагской конвенции, являются субъектами этой статьи УК", – сказано в заявлении.

"Их регулярные действия в виде публичного призыва и побуждений к действиям в войне против Украины и ее жителей лиц, представляющих РФ, включая, но не ограничиваясь членами официальных вооруженных сил и всего командования, а также группировками разных наемников. Призывы к покушению на жизнь, жестокому поведению, пыткам; унижению человеческого достоинства, а также призывы к убийствам лиц, охраняемых законом о международном гуманитарном праве во время агрессии на территории Украины", – писал депутат.

В заявлении он указал и публичные заявления Соловьева и Красовского, призывавших к жестокому поведению с украинцами, к нападению России на страны Балтии, распространявших иного рода пропаганду. Политик также акцентирует, что эти пропагандисты действуют как публичные и влиятельные лица, выполняющие задания российской власти.

"Весь предоставленный им эфир заполнен исключительно темами войны, ненависти, агрессии и призывами к убийству, поэтому их деятельность каждодневная, непрерывная на протяжении всей агрессии на территории Украины. Поэтому можно считать, что это неслучайно, деятельность долгосрочная, систематическая и намеренная. Действия Соловьева обусловлены также корыстными побуждениями, поскольку Соловьев, кроме прочего, работает на государственном канале "Россия 1", который, можно сделать вывод, финансируется правительством", – заметил Кащюнас.

В заявлении отмечено, что Соловьев призывал к военным преступлениям и в отношении других европейских народов. Свою позицию Кащюнас пояснил в фейсбуке.

"Эти распространители российской пропаганды систематически, методично и постоянно публично призывают командование армии РФ и военных, а также бойцов военных группировок к нарушению международного права в отношении людей, к убийствам охраняемых международным правом лиц на территории Украины. Кроме того, надо отметить, что Соловьев призывает к совершению военных преступлений и преступлений против человечности и в отношении других стран и народов Европы, включая Литву, Польшу, Германию", – писал депутат.

Он пояснил, что, согласно 100 и 101 ст. УК ЛР, за такие преступления полагается лишение свободы на срок 5-20 лет или пожизненное лишение свободы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!